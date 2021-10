Cristian Terán: "Todos mis compañeros merecen la oportunidad de ser titular"

El habitual capitán del Decano, Cristian Terán, salió ayer desde el banquillo por primera vez en la temporada. Su titularidad estaba invicta, consiguiendo minutar lo máximo en la mayoría de los partidos disputados. En el encuentro ante el Sevilla C, el atacante marcó dos de los cuatro goles que dieron la victoria al Recreativo en apenas 30 minutos.

Para el sevillano "ha sido un partido en el que la primera parte ha estado marcada por el viento, porque lo teníamos en contra y era muy complicado jugar". En cuanto al rival "nos hemos enfrentado a un equipo muy bueno, potente, con muchas individualidades y muy joven. Sabíamos que el partido iba a ser largo y que en cualquier momento nos podían hacer daño, pero hemos sabido sufrir y conseguir la victoria".

En los dos últimos choques del Recre, Terán ha minutado menos de lo que está acostumbrado. Al ser preguntado por si se pudiera tratar de un "castigo" de Alberto Gallego, el sevillano declaró que "en ningún momento lo he sentido así. Mis compañeros lo vienen haciendo muy bien y merecen la oportunidad. El míster ha creído oportuno que yo saliera desde el banquillo en este partido, ha salido bien y hay que felicitarlo porque son decisiones suyas. Yo estoy para lo que me pida y estoy muy contento por los goles y la victoria".

En cuanto el atacante albiazul salió al terreno de juego marcó el segundo tanto que adelantaba al Decano. Entró con una innegable actitud y "no tengo que reivindicarme porque el equipo viene ganando todos los partidos". En referencia a sus compañeros "entre el que entre al terreno de juego lo hará muy bien, estamos viendo que el míster no repite alineación ni deja un once fijo. Todos tenemos oportunidades, hoy me ha tocado a mí salir desde el banquillo y estoy contento por lo que he aportado".

Uno de los goles anotados por Terán "se lo he dedicado a un amigo que ha venido a verme que, no hace mucho, tuvo un accidente. Le prometí que si marcaba se lo dedicaría".

A medida que discurren los partidos, se nota más química y conexión en la zona de ataque. Terán afirmó que "hay partidos en los que podemos enlazarnos un poco más, otros en los que el rival te aprieta y no podemos jugar tanto entre líneas". Con respecto a la progresión del equipo "poco a poco iremos mejorando y conseguiremos una mejor versión del conjunto. Para el sevillano aún es muy pronto "estamos en la octava jornada y el camino es muy largo. Llegará el momento en el que nos entendamos mejor con solo mirarnos y controlar el balón. El equipo está creciendo e irá a más en todos los aspectos".