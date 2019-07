El Recreativo de Huelva ha suscrito un acuerdo con el Sporting mediante el cual el Decano cederá sus instalaciones (tanto en Estadio Nuevo Colombino como la Ciudad Deportiva albiazul) al club femenino para que pueda disputar sus partidos y realizar sus entrenamientos.

El consejero del Decano Jesús Pulido ha destacado en una rueda de prensa de la presentación del convenio, que en principio tiene una duración de dos años pero se pretende prolongar, que entre ambos clubes siempre ha existido una excelente sintonía que ahora "cristaliza con la firma de un convenio que creo que marca un antes y un después para las dos entidades, y sobre todo en beneficio del deporte de Huelva, que es lo que nos trae aquí. Como todos sabéis las exigencias de la Liga de Fútbol Profesional y de la Asociación de Clubes Femeninos hace que las instalaciones en las que estaba disputando sus partidos el Sporting en la Primera División Femenina no estaban acordes a esa exigencia. Con la sensibilidad que hay que tratar este tema, ya que en Huelva no hay otras instalaciones de las que puedan hacer uso y que cumplan con esas exigencias, el Recreativo de Huelva y el Sporting firman un convenio por el cual el Recre cederá sus instalaciones, tanto la Ciudad Deportiva como el Estadio Nuevo Colombino, para que el Sporting dispute sus partidos de esta temporada en la Primera División femenina y también pueda realizar los entrenamientos diarios de la temporada en las instalaciones del Recreativo. Se trata de un convenio por dos años en principio, pero estamos seguros de que no habrá problemas para que siga todo el tiempo que sea preciso".

Pulido ha agregado que al Decano "nos hace mucha ilusión estrechar lazos con el Sporting, que creo que lleva demostrando tras más de una década en Primera División que es un club totalmente consolidado dentro del auge que está tomando el fútbol femenino. Además necesita todos los apoyos posibles". Más tarde ha explicado que "intentaremos coordinar los horarios para que no haya coincidencias y que sea lo más cómodo para los dos equipos y las dos aficiones, que son las mismas porque todos somos del Recre y del Sporting, todos somos de Huelva y queremos lo mejor para los clubes onubenses".

El presidente del Recreativo, Manolo Zambrano, en su intervención ha asegurado que el Decano ha querido tener sensibilidad con el Sporting para poder solventar parte de sus problemas, ya que este último club "ha sido el orgullo del fútbol femenino y del deporte femenino para toda Huelva. Esperamos que esta colaboración sea mucho más importante y se extienda en el tiempo, aportando nuestro granito de arena para que el Sporting aumente las metas conseguidas".

La presidenta del Sporting Club de Huelva, Manoli Romero (abonada del Recre desde hace muchísimos años y exconsejera del Recre) ha comentado muy emocionada que "para nosotros es un día muy feliz, un orgullo enorme, que nuestro Decano nos abra las puertas. El consejo ha colaborado con nosotros permitiéndonos entrenar en la Ciudad Deportiva y ahora lo firmamos en un convenio porque las exigencias son muy grandes". Romero ha dado "las gracias de corazón" al Recre por este más que importante convenio para la supervivencia del club, y que supone plasmar "los primeros pasos" de una colaboración que puede ir avanzando conforme se consiga "la estabilización de las dos entidades".

Al acto también ha asistido el entrenador del Sporting, Antonio Toledo, y una destacada representación de la plantilla, que mañana a las 19:00 comienza sus entrenamientos grupales de la pretemporada en el campo de Los Rosales de Balbueno.