Mérida-Recre: Situación límite en el José Fouto

El Mérida no atraviesa su mejor momento. El actual cuadro de Manel Ruano se encuentra en situación limite, los blanquinegros no han tenido el inicio soñado de temporada y sufre "el peor momento deportivo de los últimos años".

Los emeritenses solo suman dos victorias, las dos las ha conseguido como local, desde que comenzó el curso y se sitúan decimoctavos con tan solo ocho puntos, empatados con el Atlético Baleares, a cuatro de la salvación con nueve goles a favor y veinte en contra.

No levanta cabeza. Tras la llegada de Manel Ruano, el Mérida todavía no ha puntuado y encadena tres victorias (UD Ibiza, Atlético Baleares y San Fernando) desde que dirige al equipo. La mala racha de los blanquinegros no se puede achacar a su nuevo entrenador, algo no funciona en el equipo.

"De momento, desde los despachos no se ha tomado ninguna decisión con respecto al técnico, a pesar de los gritos en contra del pasado sábado. La situación es realmente compleja ya que supondría tener un cuarto entrenador antes de navidades. Ruano ya indicó tras el partido que se sentía con fuerzas para revertir la situación y en la entidad se espera que la imagen del equipo sea otra este domingo para empezar a mirar el futuro con más optimismo", publicó El diario de Extremadura.