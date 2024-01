Sergio Díez: "Si seguimos en esta línea nadie nos dice que no podamos soñar"

El lateral Sergio Díez pasó por los micrófonos de la sala de prensa del Colombino para explicar las sensaciones de cara al partido frente al Atlético Baleares. A pesar de no ser de la partida inicial en el encuentro disputado en Algeciras, el albiazul tiene claro que esto no supone un problema. "Todos podemos ser titulares porque estamos a un gran nivel", aseguró. "En este caso el entrenador optó porque fuese suplente y yo lo voy a dar todo desde el puesto que me toque".

Para este próximo domingo, Díez espera seguir en la senda marcada por el partido del Algeciras. "Fue uno de los mejores partidos de la temporada y tenemos que seguir en esta línea para conseguir cosas bonitas", confirmó. Esto no significa que los objetivos con los que se configuró la plantilla hayan variado. "Tenemos claro que el objetivo es la permanencia pero si seguimos en esta línea nadie nos dice que no podamos soñar y conseguir cosas bonitas".

En lo individual, Sergio reconoce estar contento en la ciudad, con el club y con la afición y confía en seguir aportando al equipo. "Estoy contento y muy agusto de estar aquí, desde el minuto uno he tenido la confianza de todo el mundo y eso ha ayudado a que esté jugando a un buen nivel".

Sobre el futuro, el futbolista prefiere no especular. "Solo pienso en el día a día", dijo zanjando los rumores acerca de su vuelta a Madrid. Ese futuro inmediato pasa por el partido en Mallorca al que se ha calificado de partido trampa. "Parece engañoso por la zona de la tabla en la que están pero es mentira, llevan una buena dinámica con cinco partidos sin perder después del cambio de entrenador".

Con todo, el madrileño asegura que en su mente y en la del equipo no cabe más que pensar en el siguiente paso. "No hay que pensar en Córdoba, hay que pensar en el Atlético Baleares", puntualizó. "No hay que emocionarse.