Sergio Pellicer, duda para el Recre-Málaga

El entrenador del Málaga, Sergio Pellicer podría no sentarse en el banquillo del Nuevo Colombino este domingo (20:00). El técnico malaguista se sometió a una cirugía menor durante esta semana por la que necesita un periodo de recuperación para volver lo antes posible a la rutina.

En el caso de que finalmente Pellicer no llegara a la cita del Recre y el Málaga en Huelva, Manolo Sánchez, segundo entrenador del Málaga CF, será el encargado de dirigir al cuadro de la Costa del Sol en territorio albiazul como ya lo ha hecho en las últimas sesiones de entrenamiento de la semana.

Como publicó Málaga hoy "Manolo quiso dejar claro que no hay que adelantar acontecimientos, dado que no hay nada decidido sobre la posible presencia o ausencia de Sergio Pellicer en el Nuevo Colombino, pero que si no está disponible para desempeñar sus funciones, mantendrá el contacto con él en todo momento como hizo ya en Girona y Leganés "para poder debatir ambos y llegar a decisiones conjuntas"".