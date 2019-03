Salmerón admite que Carlos Fernández entra en el perfil de delantero que busca el Recre

El entrenador del Recreativo de Huelva, José María Salmerón, admite que Carlos Fernández está dentro del perfil de futbolista que busca el Recre para cubrir la baja de Chico Díaz, quien el pasado miércoles llegó a un acuerdo con el club para rescindir su contrato.

“Él tenía un problema, nos ha ayudado todo lo que ha podido. Le deseo lo mejor porque creo que todos perdemos: él y el equipo. Era una oportunidad buena para él y al final no ha sido. Sabíamos que corríamos un riesgo pero había que asumirlo. Hay que desearle lo mejor porque ya dijimos muchas veces que es un futbolista que tiene una cualidad que nos hace falta y estamos buscando en el mercado”, dice Salmerón.

El técnico añade que el sevillano “siempre ha tenido una pequeña molestia, que ha podido contrarrestar. Quizá al ver que no avanzaba como él quería ha pasado esto. Hay que pensar que no era fácil y que nosotros teníamos que buscar una posibilidad que no se nos fuese mucho más en el tiempo. Es verdad que tenemos un mercado acotado pero tenemos alguna posibilidad. Entendemos que necesitamos un jugador con unas cualidades parecidas. Él nos ha dado mucho en poco tiempo, ha marcado un gol y ha tenido alguna oportunidad más, encima para los minutos que ha jugado ha dado dos asistencias que han sido de puntos. Son unas cualidades que el equipo necesita y que debe utilizar en muchas circunstancias”.

Todo indica que su sustituto va a ser el delantero jiennense Carlos Fernández, tal y como adelantó Huelva Información. El ariete, de 28 años y 1,90 metros de estatura, jugó la primera parte de la temporada en el Hércules y en el pasado mercado de fichajes invernal estuvo a punto de incorporarse a la plantilla de El Ejido, que finalmente desestimó hacerle la ficha al no superar el reconocimiento médico.

“Prefiero no hablar de alguien que no está todavía ni sabemos nada. Hablaremos en el momento que sea pertinente, una vez que las cosas se hagan con este jugador o con otro”, comenta Salmerón, quien sí reconoce que el delantero de Úbeda “es un jugador que tiene las condiciones que buscamos”.