Rubén Gálvez: "A nivel personal habrá pocos jugadores más contentos que yo"

El meta del Recreativo Rubén Gálvez ha pasado por la sala de prensa del Nuevo Colombino al término del entrenamiento que el equipo ha llegado esta mañana en El Torrejón. El futbolista ha señalado que el equipo "después de una pretemporada larga el equipo tiene bastantes ganas, está concienciado y lo miramos de forma positiva porque tenemos ganas de empezar".

Haciendo una análisis global de la pretemporada, el portero ha indicado que "aparte de encajar pocos goles, nos han creado pocas ocasiones por el trabajo defensivo que el míster tiene. Los jugadores han cogido la idea del míster rápido".

Sobre la identidad que espera del equipo ha señalado que "los equipos que suelen estar arriba suelen ser los equipos que menos goles encajan. Ofensivamente tenemos buenos jugadores y vamos a tener ocasiones. Defensivamente se está trabajando bien y nos han generado pocas ocasiones".

Acerca de su situación personal ha explicado que "el año pasado fue duro a nivel personal y al venir aquí, al principio me ha costado coger el ritmo, pero a medida que ha avanzado la pretemporada me he encontrado mejor". "A nivel personal habrá poca gente más contenta que yo. Sé la situación en la que está el club, las pretensiones del club y sé en qué barco me he subido y lo que queremos es que el barco llegue a buen puerto y el equipo vaya subiendo categorías poco a poco", ha argumentado.

Sobre la respuesta de la afición también se ha pronunciado el arquero, que ha dicho que "todos los jugadores sabemos que venimos a un club que tiene una masa social brutal. Creo que todos los compañeros están mentalizados".

Ya centrado en el partido del próximo domingo ha explicado que "el Utrera tiene buen equipo y, si te pones a mirar jugador por jugador, tiene una buena plantilla. Es verdad que el campo de Los Palacios no está demasiado bien, pero intentaremos adaptarnos y sacar los tres puntos".

Por último, el meta ha dado pista sobre el estado de Peter: "hoy hablando con él me ha dicho que tiene mejores sensaciones, pero que aún le molesta". "Esperemos que Peter llegue. Tenemos una plantilla competitiva, aunque Pedro, que puede ser el sustituto de Peter, tampoco va a estar, pero el que juegue seguro que lo va a hacer bien",ha finalizado.