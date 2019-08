Rubén Gálvez: "El Recreativo es un rival directo para el San Fernando"

Rubén Gálvez se perfila una temporada más como titular en la portería del San Fernando CD, rival del Recreativo en el primer partido de Liga (sábado, 21:00). La pasada campaña disputó 36 partidos (todos completos y todos como titular) con un total de 3.150 minutos. El portero, ex recreativista, tiene 26 años (15 de mayo de 1993) y en verano ha renovado con el club.

El guardameta asegura que el San Fernando “no se ha marcado ningún objetivo esta temporada, vamos partido a partido; es pronto para marcarnos objetivos a largo plazo. Lo primero es sacar los tres puntos este sábado ante nuestros aficionados y luego, con el trascurso de la competición, que sean los resultados los que digan a qué podemos aspirar”.

La pasada campaña el San Fernando fue el equipo revelación; aunque acabó 8º, estuvo hasta el tramo final luchando por una de las cuatro plazas de play off. “Hicimos una gran temporada; la verdad es que no lo esperábamos ni nosotros mismos; fue bonito estar tanto tiempo arriba y luchar por la zona alta”. Este año será más complicado repetir, porque ya no va de 'tapado' y ha realizado grandes fichajes como el ex recreativista Francis Ferrón. “Veremos a ver. La plantilla se ha renovado bastante, al igual que el Recreativo; repetimos unos 7-8 jugadores y han llegado muchas caras nuevas y también el cuerpo técnico”.

Las sensaciones de la pretemporada han sido positivas según el cancerbero de Aracena, pero le da poco valor: “Lo principal es adaptarnos al estilo del nuevo técnico (Tito García Sanjuan) y al principio cuesta, pero si todos tenemos las ideas claras es más fácil. Ahora ningún equipo está a tope y no hay que darle mucha importancia a los resultados de la pretemporada porque todos empezamos de cero”.

Con el cambio de entrenador ha cambiado el sistema de juego del equipo: “El año pasado éramos un equipo más directo, jugábamos más con el punta, buscando la segunda jugada y a raiz de ahí montar el ataque... ahora el entrenador quiere tener más la posesión del balón, salir de atrás con el balón jugado”.

Tenemos una delantera muy peligrosa, delanteros que de la nada te hacen un gol"

Como punto fuerte del equipo destaca que “tenemos una delantera muy peligrosa, delanteros que de la nada te hacen un gol y capaces de generar ocasiones, lo que siempre es positivo”

Sigue un año más defendiendo la portería del San Fernando: “Estoy contento y me siento valorado. Me presentaron la oferta de renovación y la acepté”.

Rubén considera que el Recreativo es un rival directo: “Va a estar arriba en la clasificación y si nosotros queremos estar también ahí, pues sí es un rival directo”. “Al igual que nosotros, es un equipo que ha cambiado mucho, con una plantilla casi nueva; y en estos casos los inicios suelen costar, hace falta un tiempo de adaptación y para conjuntarse; a medida que pase la temporada se irán conociendo más y seguro que lucharán por una de las cuatro primeras plazas”, añade. El meta considera como rivales para estar arriba, además de al Recreativo, al Badajoz, Cartagena y UCAM Murcia.

Por último, recuerda el partido del año pasado entre ambos equipos, saldado con victoria del San Fernando por 2-0: “Fue muy disputado; metimos un gol al principio y nos sentimos cómodos con el marcador a favor; pero ahora son dos equipos totalmente diferentes y veremos qué sucede”.