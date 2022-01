Rubén Gálvez y Pedro Pata valoran la buena dinámica del Recreativo por encima del juego

Los onubenses Rubén Gálvez y Pedro Pata valoran mucho los tres puntos obtenidos en Rota, en un partido no demasiado vistoso pero condicionado por el viento. El Recreativo de Huelva sigue sumando de tres en tres en su objetivo de conquistar la primera plaza que da el ascenso directo.

Rubén Gálvez logró dejar una semana más su portería a cero el pasado domingo en Rota; el meta de Aracena solventó con acierto el trabajo que tuvo, sobre todo un remate de cabeza de Heredia que se colaba por la escuadra pero lo evitó con una mano prodigiosa.

“Una victoria importante en un campo en el que el viento ha condicionado mucho el partido; nos pusimos por delante y luego en la segunda mitad lo tuvimos en contra y así es feo jugar. En esa acción tuve la oportunidad de sacar ese balón que se colaba; estamos para ayudar al equipo y si es para sacar los tres puntos mucho mejor”, asegura el cancerbero.

El Recreativo dejó claro una vez más que sabe adaptarse a todos los terrenos de juego. “El equipo compite en todos los campos y en todos los partidos y se adapta a cualquier tipo de circunstancia que se dé”.

El hecho de tener partidos aplazados hace que el calendario sea intento para clubes como el Decano, que acaba una semana con dos encuentros (Ceuta B y Rota) y ahora afronta otra igual, con dos duelos en casa, el miércoles ante el Ciudad de Lucena y el domingo con el Atlético Antoniano. “Por el covid nos tocan dos semanas apretadas, pero tenemos una plantilla amplia; estamos trabajando bien y lo afrontamos de manera positiva, y el miércoles espero sacar otros tres puntos importantes”.

La afición estuvo una vez más con el Recreativo de Huelva. “Hay que agradecer su apoyo siempre; en Ceuta fueron aficionados y en Rota ha venido muchísima gente; es de agradecer el apoyo que nos dan y ojalá que sigan así porque nos dan la vida fuera de casa”, concluye Rubén Gálvez.

Pedro Pata también hizo una valoración positiva de la victoria en tierras gaditanas. “Ha sido un encuentro en el que tuvimos un comienzo muy bueno en cuanto a juego, con un ritmo alto de partido; luego pasamos por una fase en la primera mitad en la que nos costó enlazar jugadas; también el campo estaba seco y no permitía realizar un juego vistoso, el viento ha sido un factor que ha jugado un papel muy importante, pero son tres puntos valiosos fuera de casa, que es fundamental, y muy contento con el equipo”.

El puntaumbrieño volvió a salir una jornada más como titular, ganándose la confianza de Alberto Gallego. “Le estoy súper agradecido, confía mucho en mi y cada día me lo transmite; luego yo se lo intento demostrar cada entrenamiento y cada partido en el verde. La confianza hace mucho en un futbolista, hace que crezca”.

El lateral onubense recuerda que “el partido en Ceuta tenía un ritmo muy alto, me costó entrar; también venía de una semana en la que había estado con pocos entrenamientos a causa del covid; me costó entrar en la dinámica, pero ante el Rota me he encontrado mucho más cómodo, más fresco de pulmones sobre todo, y muy contento en el plano individual”.

Ahora toca un rival de más entidad como el Ciudad de Lucena (miércoles, 20:00 Nuevo Colombino): “Sí, como viene siendo habitual, sumar de tres en tres es fundamental, independientemente del rival con el que nos encontremos; ahora nos viene un rival muy difícil, de la zona alta de la tabla, y saldremos a competir de la mejor manera posible”.