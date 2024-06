De la Rosa, premiado con el mejor gol andaluz de la temporada

La buena temporada de José Antonio De la Rosa con el Recreativo de Huelva sigue dando sus frutos. Al galardón otorgado por la afición onubense como el mejor jugador del curso se le ha sumado el de mejor gol andaluz de la temporada para el programa Gol a gol de Canal Sur. Así, el programa presentado por Ángel Acién y Ángel Gámiz le ha concedido el premio al atacante recreativista por la chilena que supuso el 0-2 ante el Real Madrid Castilla en el Estadio Alfredo Di Stéfano de Valdedebas.

El futbolista de Punta Umbría continúa con los reconocimientos a la gran campaña realizada. Autor de cinco tantos y tres asistencias en Primera Federación, De la Rosa espera "al menos hacer la pretemporada con el primer equipo del Cádiz y a partir de ahí ya se verá", aunque no le cierra la puerta a una vuelta al Decano ya que "al final es señal de que he hecho las cosas bien este año, es un placer que el equipo de mi ciudad quiera seguir contando conmigo".

El extremo onubense, perteneciente al Cádiz CF y cedido en el Recreativo de Huelva esta campaña, afirmó que "sinceramente me hubiese gustado meter dos goles más. Era mi objetivo a principio de temporada, hacer siete goles. Me quedo contento con el trabajo que hemos realizado con el equipo". Además, reconoció que de pequeño "me fijaba en Neymar, ahora lo hago en Vinicius. Me encanta de ambos el descaro que tienen, les da igual perder la pelota que lo tienen que intentar".

Sobre el hecho de que al equipo se le escapara la quinta plaza en los últimos dos meses de competición, reconoció que "estuvimos 14 jornadas metidos en los playoff y si que es verdad que perdimos la ventaja que tuvimos. Hemos hecho una gran temporada, hacer 61 puntos creo que habla muy bien de nosotros. Creo que también habla bien que los equipos de nuestro grupo le están compitiendo muy bien a los equipos del otro grupo".

A raíz de la notable campaña que ha realizado el Decano del fútbol español en su vuelta a la categoría de bronce, De la Rosa aseveró que no se debe perder la perspectiva: "La Primera Federación es una categoría bastante complicada y cada vez va a ir cogiendo más nivel, pero bueno, el Recre viene de donde viene. Venimos de 3ªRFEF, dos años seguidos ascendiendo y creo que este año ha sido un gran año. Entiendo la postura de la afición después de haber estado 14 jornadas seguidas en playoff pero ellos tienen que entender también que el objetivo era el que era y hemos conseguido bastante más".

Por último, preguntado por cómo está viendo las eliminatorias de ascenso a la Liga Hypermotion que están disputando Córdoba, Málaga, Ceuta e Ibiza del grupo del Recre, piensa que "el Grupo II es más duro por el simple hecho de que los equipos que están en playoff de nuestro grupo están quedando por encima. Yo al Córdoba sí lo veo favorito para subir. Cuando me enfrenté al Córdoba lo vi un equipazo terrible. Tienen jugadores de talla. El Málaga más de lo mismo. Nos ganaron 2-0 de la historia con unas 25.000 personas. Cuando entré al campo no le eché mucha cuenta al público, pero cuando estás calentando se ve muy bien", finalizó.