Alberto Ródenas tiene el sueño de jugar en un Nuevo Colombino lleno

El primer fichaje del mercado de invierno del Recreativo no vino de fuera, estaba dentro. Fue la continuidad de Alberto Ródenas hasta final de temporada. Así lo definió en su día José María Salmerón. El delantero, uno de los jugadores más destacados del arranque de año en el Decano, pasó por la Tertulia Deportiva de Huelva Información en el restaurante Ciquitrake acompañado del director de la Gañafote Cup, Joaquín Rasco. Ambos estuvieron escoltados por el representante de la agencia de representación Promosport en Andalucía, Ricardo Ruiz, y por el responsable de la web Recrecantera.es, Jesús Manzano. Junto a ellos, la redacción de Deportes de este diario.

Ródenas es uno de los más claros ejemplos del estado de optimismo declarado en el Recre en lo que va de año. Pasó de plantearse hacer las maletas a ser una pieza clave para Salmerón. El delantero está “encantado en Huelva”, donde “estoy disfrutando mucho de la experiencia, aunque reconozco que en la primera vuelta lo pasé regular porque no tenía muchos minutos y los problemas que tuvimos”. La del Recre es “mi primera experiencia de verdad fuera de casa porque en el Atlético vives en la residencia o en un piso, pero estás en un club de otra dimensión que no tiene nada que ver con las condiciones de la mayoría de los clubes, es un poco irreal”. Lo vivido en estos meses en el Recre “me ha servido para aprender mucho porque he vivido de todo, tanto bueno como malo en muy poco tiempo y eso te hace crecer muy rápido”. Quiso dar las gracias a “Ricardo Ruiz, mi representante en Huelva, porque tenerlo aquí cerca en los momentos duros fue muy importante”.

En verano tuvo “diferentes opciones”, aunque se decantó por la albiazul porque “apostó fuerte por mí desde el primer momento y porque lo veía como un reto, como un club con mucha proyección para un jugador como yo”. Tuvieron mucho que ver en su llegada “tanto el míster como Óscar Carazo, que me demostraron su confianza”, así como un viejo conocido de la afición recreativista como Rafa Barber, quien “me habló maravillas de la ciudad y el equipo”. Por ello vivió “con tristeza” la posibilidad de abandonar el Decano en el mercado invernal porque “mi primera opción siempre fue quedarme y cumplir el contrato, aunque había pasado una etapa complicada en la que no veía claro mi futuro aquí”. Sin embargo, “salí contra el Villanovense, hice un gol, el míster me demostró su confianza y desde entonces todo ha sido diferente”. Irse le habría privado de “la oportunidad de hacer algo grande con el Recre, porque siento que con la unión que hay en la plantilla y el respaldo de la afición se puede hacer algo bonito este año”.Más ambicioso se mostró su contertulio. Joaquín Rasco, director de la Gañafote Cup, fue muy claro: “Vamos a jugar el play off. No tengo ninguna duda”. Su afirmación se basa “en lo que veo, pero también en lo que siento”. Para el onubense, “Huelva se lo merece. Hemos sufrido demasiado durante estos últimos años, luchando contra tantas penurias y este grupo humano que tenemos se merece la oportunidad de luchar por algo grande. Ya está bien de sufrir”. Rasco le lanzó un mensaje a Ródenas. “Cuando lleguemos al play off verás a una ciudad volcada con su equipo a muerte y el Nuevo Colombino a reventar porque Huelva siempre está con el equipo”. El delantero optó por ser más comedido. El ilicitano destacó “la intensidad y la unión” del grupo como dos elementos clave para pensar que “podemos ser optimistas, aunque queda mucho por delante y no debemos pensar más allá del partido con el Murcia”. El duelo del domingo será “muy duro para nosotros porque viene un equipo muy fuerte, que lleva muchas jornadas sin perder y al que resulta muy complicado hacerle gol”.

Por ello apela al arma más desequilibrante que tiene el Decano: su gente. La afición ocupó una parte importante del debate. Para Ródenas, jugar en el Nuevo Colombino “es un lujo que no tiene nadie en esta categoría. Cuando salimos fuera nos damos cuenta de la diferencia tan grande que tenemos. Jugar en un estadio lleno como dice Joaquín es un sueño que quiero cumplir con esta camiseta”. El respaldo social “fue lo primero que me atrajo para venir, pero al llegar te sorprende porque es mucho más de lo que te imaginas. Vas por la calle y ves camisetas, vayas al campo que vayas siempre hay gente nuestra. Te olvidas que estás en Segunda B porque este club tiene una dimensión de LFP. En Huelva ir al estadio los domingos no es una cuestión de ocio o entretenimiento, sino una religión que todo el mundo lleva dentro”. Conocido como el Pistolero en sus inicios, bromeó con el apodo que le puso “un compañero en mi etapa como juvenil que me pedía que celebrase los goles haciendo el gesto de la pistola”. Y lanzó un reto en la Tertulia Deportiva de Huelva Información: “Si tengo la suerte de marcar contra el Murcia, lo celebraré con el gesto de la pistola de nuevo”.