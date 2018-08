Ródenas se incorpora al proyecto albiazul

Continúa la llegada de refuerzos en el Recreativo de Huelva. La entidad presentó ayer a su último fichaje hasta el momento, Alberto Ródenas, que será el jugador que complete la delantera del club.

Con tan sólo 19 años, el recién llegado recreativista cuenta con una trayectoria positiva en las últimas temporadas, ya que se formó en las categorías inferiores del Elche y ya se entrenó el pasado año con el primer equipo del Atlético de Madrid, con quien fue convocado de cara a la Copa del Rey. Sus cifras lo avalan además como una joven promesa, ya que disputó un total de 29 encuentros en la pasada campaña con el equipo colchonero, en la que logró hacer seis goles.

La presión y presencia de la afición en los partidos, piezas claves para el delantero

Durante su presentación, el director deportivo del Recreativo de Huelva, Óscar Carazo, lo definió como un "futbolista importante en el mercado y con grandes aspiraciones" y recordó las complicaciones que ha tenido el club de cara a su fichaje, debido a las diferentes ofertas de otros equipos de la categoría, así como de la Segunda División. De esta forma, Carazo comentó que "antes de salir cedido tuvo que renovar con su equipo, y por eso tuvimos que retrasar su llegada".

Para el director deportivo, la incorporación de Ródenas supone calidad en la plantilla, de la que reconoció estar muy orgulloso, y agradeció su presencia al propio jugador, del que aseguró que "será todo un orgullo verlo crecer como futbolista y ojalá llegue a lo más alto junto a nosotros".

Por su parte, el atacante no ocultó las ganas de volver al terreno de juego y vestirse de albiazul junto al resto de sus compañeros. Así, Ródenas reconoció que para él es todo un reto en su carrera deportiva la incorporación a las filas del Recreativo, por lo que destacó que tiene "mucha ilusión y estoy muy contento por la confianza que me está dando el club desde mi llegada", y señaló que "esto me lo tomo como un pasito adelante en mi carrera junto a un club muy especial".

Para el joven recreativista, no hay imposibles dentro del equipo y admitió que no llega al Decano con un rol claro en cuanto a su juego, sino con la intención de "ganarme mi sitio en cada entrenamiento y en cada minuto que pueda disputar". Dedicó unas palabras a su nuevo técnico, José María Salmerón, del que destacó que "respetaré las decisiones del míster, así como el papel que quiera darme en cada momento". Además, Ródenas reconoció que durante estos días Salmerón le ha transmitido la necesidad de trabajar para el equipo y hacerlo de la mejor forma posible, a lo que añadió que "por mi parte, lo daré todo en el terreno de juego".

Las ganas de la última incorporación del Recreativo se traducen también en su presencia durante el primer partido de Liga que disputó el equipo durante el pasado domingo, y del que destacó que "vi una plantilla muy buena, todos tenemos que ganarnos nuestro puesto". Asimismo, el ariete añadió que "una de las cosas que más me ilusionan es el proyecto que hay".

Por último, el jugador se definió como un delantero "rápido, que llega al área y que trabaja mucho". Con todo, el Recreativo ya ultima su plantilla, en la que no sólo destaca la calidad, sino también la ilusión y necesidad de vencer por encima de todo.