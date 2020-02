Una victoria de las de antes (2-0)

El Recreativo ha logrado una victoria ante el Atlético Sanluqueño que le sirve para ganar en tranquilidad, pero que también demuestra que el Decano tendría que estar, por su potencial, en otra pelea que no fuera la de la permanencia. Desde el orden ha tumbado el combinado de Claudio Barragán a su rival. Y es que el Recreativo tiene argumentos ofensivos de sobra como para solventar sus partidos a poco que sea capaz, como hoy, de defender con cierto rigor táctico.

El Atlético Sanluqueño había demostrado, en lo que va de Liga, que su nivel no estaba muy lejos del que ha mostrado el Recreativo hasta el momento. Sin embargo, la diferencia entre ambos conjuntos en el Nuevo Colombino fue abismal. Al Decano le condenó su momento, su dinámica y la falta de autoconfianza porque con esos ingredientes la sensación que deja el partido es que hubiera arrollado a su rival. Claudio respondió a las lesiones de Kleando y Alberto Martín, los dos pivotes defensivos de la plantilla, con un 1-4-4-1-1 con Gustavo y Quique Rivero como mediocentros y Quiles de enganche por detrás de Chuli.

El Recre no fue ningún rodillo, pero, aprovechando que es tiempo de carnaval, tampoco fue ninguna chirigota. Se respaldó en el orden para ir picando poco a poco en el muro del Atlético Sanluqueño, que se plantó con tres centrales en el Nuevo Colombino. En los primeros minutos solo la velocidad de David Segura generó algo de run run en la grada. El resto del primer acto fue un monopolio albiazul, que se hizo con el balón no se precipitó y trató de someter a su rival, aunque sin demasiada profundidad.

Pero el combinado gaditano cedió demasiado terreno y al final las ocasiones terminaron llegando. Gustavo y Quique Rivero habían probado fortuna desde fuera del área en el ecuador del primer tiempo, pero hubo que esperar al ocaso de la primera mitad de partido para ver las ocasiones más claras. Carlos Martínez percutió por banda derecha para colocar dos centros parecidos, rasos y al corazón del área, y allí apareció Chuli como rematador. En la primera el atacante no conectó de lleno con el esférico, que se terminó paseando por el área de meta, y en la segunda, esta vez a pase de Cera, se encontró con Isma Gil, que tuvo la fe necesaria para lanzarse para tapar el remate franco del '9' albiazul en el segundo palo. Con el asedio albiazul al área de Isma Gil llegó el descanso.

El segundo tiempo fue una continuación del primero, extrañamente para el Recreativo. El Decano siguió apretando en busca del gol. Pudo romper el empate inicial Diego Jiménez, que se sumó al ataque tras iniciar una jugada ofensiva para rematar en boca de gol, pero otra vez el meta visitante abortó la ocasión recreativista. Tanto estaba yendo el cántaro a la fuente que, tras una buena jugada combinativa, el balón llegó a Cera, que volvió a centrar al corazón del área para que Chuli, en su intento de remate, rozase lo justo el cuero para que el balón quedase en franquicia para que Quiles la empujara al fondo de las mallas.

Con el tanto se hacía justicia en lo que se había visto hasta el momento sobre el terreno de juego. Claudio jugó sus bazas y tiró de José Carlos para tener un mayor control del partido. En esos minutos el Recre no pudo hacer más daño por culpa de las imprecisiones. En el último cuarto de hora el Atlético Sanluqueño tuvo que dar un paso adelante y comenzó a descubrirse defensivamente.

El Decano lo aprovechó para acumular ocasiones, con Isi Ros como referente. El murciano pudo aumentar ventajas con una jugada muy suya, driblando a todos los que le salieron al paso y resolviendo raso, pero el balón se estrelló en el poste. En la segunda acción Navas picó el anzuelo y cometió penalti. Estaba siendo demasiado serio el Recre, por lo que Morcillo dio la nota al agarrarse un señor enfado cuando Quique Rivero decidió lanzar el penalti. El cántabro, especialista desde los once metros, no erró y engañó a Isma Gil para colocar el, a la postre definitivo, 2-0 en el marcador. Morcillo no solo no celebró el gol, sino que siguió recriminándole a Rivero su decisión mientras que el Atlético Sanluqueño reanudaba el partido.

El Recre no sufrió nada en lo defensivo en lo que restó de encuentro. Es más, pudo haber hecho aún más sangre si acierta en alguna de sus contras. La más clara fue la última, en la que Nano llegó solo al área, pero quiso resolver en solitario cuando José Carlos esperaba solo para finalizar. El resultado permitió la licencia del malagueño, que se había ganado la opción de jugarse la última intentona antes del pitido final.

Ficha técnica:

Recreativo: Nauzet; Cera, Diego Jiménez, Morcillo, Nano; Quique Rivero, Gustavo Quezada; Isi Ros (Rubén Cruz, 83'), Quiles, Carlos Martínez (Fran, 75'); y Chuli (José Carlos, 63').

Atlético Sanluqueño: Isma Gil; Guille Campos, Navas, Quintana (Calin, 74'), Luis Madrigal, Peter (Arasa, 55'); Theo, Nando Quesada; David Segura, Adri Hernández y Antonio Jesús (Darío Guti, 62').

Goles: 1-0 (53') Quiles. 2-0 (78') Quique Rivero, de penalti.

Árbitro: González Francés (C. Canario). Amonestó al local Isi Ros y al visitante Luis Madrigal.

Incidencias: Unos 5.000 espectadores en el Nuevo Colombino. Antes del inicio del encuentro se homenajeó a Iván Marín, aficionado de la Peña Bonacle recientemente fallecido.