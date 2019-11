Isabelo Ramírez: “El Recreativo tiene que ganar en solidez”

El presidente de la Asociación de Veteranos del Recreativo de Huelva, Isabelo Ramírez; y la presidenta del Sporting de Huelva, Manuela Romero; fueron los invitados a la Tertulia Deportiva de Huelva Información, que se celebró ayer, como viene siendo habitual, en el restaurante El Paraíso de Gonzalo de la capital onubense, situado entre la Gran Vía y la Plaza de las Monjas. Ambos protagonistas pudieron departir con conocimiento de causa de la situación por la que atraviesa el Decano, así como de las últimas noticias relacionadas con la situación del Sporting.

Isabelo Ramírez fue uno de los jugadores más destacados del Recreativo en el primer ascenso del Decano a Primera División. El de Tharsis analizó la actualidad del combinado recreativista señalando que “lo dije hace algunas semanas y lo sigo manteniendo, a mí el equipo todavía no me ha dicho nada. De momento está demostrando que tiene carencias y también está teniendo mala suerte, como el domingo pasado. El mejor partido que se ha hecho ha sido el de Cartagena, pero no se consiguió ganar”. Así, el exdefensor albiazul entiende que lo mejor “por el bien del Recreativo, del entrenador y de los jugadores es que el equipo reaccione lo antes posible si quiere estar arriba”.

Entre las carencias albiazules destaca que “somos un equipo con poca solidez” y tampoco ve con agrado la gestión de la situación que está realizando Alberto Monteagudo: “El entrenador ahora está teniendo dudas, esa es mi impresión, porque está haciendo muchos cambios. Hay que darle confianza al jugador y darle una serie de partidos”. Eso sí, Isabelo quiso romper una lanza en favor de Alberto: “El entrenador ha estado en otros sitios y ha triunfado. No se le puede echar toda la culpa al entrenador porque se han fallado goles claros y eso no es culpa de él”.

Acerca del momento para poder voltear la situación, el presidente de la Asociación de Veteranos del Decano considera que “hay que reaccionar antes de irnos a las Navidades. No porque el equipo vaya a tener problemas para poder salvarse, sino porque si no no le va a dar tiempo de engancharse a la pelea por estar arriba”.

En un análisis algo más profundo de la mala racha que vive el Decano, el exzaguero afirma que ante el Real Murcia “hubo mala suerte porque tiramos muchas veces a puerta y no hicimos ningún gol, aunque también podemos entender que hay falta de calidad porque Messi tira las faltas y las mete y no es por buena suerte. También te entran los nervios porque son varias semanas sin ganar y ahora lo que hay que tener es tranquilidad”.

A pesar de los últimos resultados, Isabelo prefiere ser optimista y “quiero pensar que el Recreativo va a reaccionar y ese es mi deseo”, aunque también tiene claro que para ello “tiene que hacer una defensa más sólida, ser más serio atrás y aprovechar las ocasiones que vaya teniendo. Que no encaje pronto porque al equipo le cuesta trabajo remontar partidos”.

Manuela Romero es otra de las voces autorizadas de la ciudad en términos futbolísticos, más cuando se habla del Recreativo, ya que fue consejera del Decano tras la expropiación del club. La presidenta del Sporting quiere que se haga una valoración de la situación con una perspectiva amplia: “Hay que tener en cuenta que se venía de una temporada con 22 partidos sin perder y quedándose a las puertas del ascenso, pero la Segunda División B es una categoría muy dura y veo al equipo con ansiedad. No podemos querer ganar el partido en el minuto 10 ni querer resolver partidos sin madurarlos, si ganamos en tranquilidad estoy segura de que la buena racha va a llegar”.