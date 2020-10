Claudio Barragán lo tiene claro: "El Recreativo de Huelva no va a regalar la Copa Federación"

Claudio Barragán habló sobre el encuentro de este domingo en Jaén ante el Torredonjimeno (17:00) dentro de la Copa Federación; apuntó que el equipo va a por la victoria y que reservará a jugadores que no están aún al cien por cien.

“El partido lo afrontamos con la intención de pasar la eliminatoria; es una competición que quizás no nos venga muy bien por las circunstancias pero hay que afrontarlo como un partido oficial y nuestro deber es el de competir y seguir mejorando”.

Respecto al once inicial que sacará el Decano ante un rival de Tercera División y la opción de darle más oportunidades a los canteranos y reservar algunos titulares, el técnico valenciano comenta que “los canteranos están rindiendo a un muy buen nivel y estamos contentísimos con el trabajo que están aportando; es cierto que algunos de los que hemos firmado no están al cien por cien; por ejemplo Dani Molina lleva diez días sin entrenar; Alberto Martín sale de una lesión y Matheus Santana más de lo mismo; José Antonio González empezó la semana pasada a entrenar con el grupo; en esa posición vamos a tener que contar con los chavales”.

Antonio Molina y David Alfonso parece que están un paso por delante entre los canteranos. “Tengo en mente desde un principio que sigan entrenando con el primer equipo; David ha estado a muy buen nivel; Antonio más de lo mismo, y luego están Moyano, Ponce, Fran, jugadores que seguramente van a estar con nosotros entrenando, luego ya se verá a la hora de afrontar los partidos”.

Los últimos refuerzos del Decano han sido Dani Molina y Alexander Szymanowski; sobre la posibilidad de que puedan debubar con el Recreativo ante el Torredonjimeno, Claudio contesta que “físicamente los vemos bien, vienen finos y cuando uno viene así, adaptarse a la dinámica del grupo va a ser mucho más sencillo. Alexander lleva mucho sin jugar y no tenemos que tener prisa con él; con Dani tenemos un poco la duda, viene de diez días sin entrenar... no soy un entrenador que le guste arriesgar en ese sentido, me gusta más cuidar al futbolista porque lo verdaderamente importante va a venir a partir de la semana que viene”.

Estoy contento con la plantilla que nos ha quedado", asegura Claudio Barragán

El mercado veraniego de fichajes ya concluyó; para el club albiazul ha sido intenso. “Ha habido situaciones en las cuales podíamos haber firmado algo, pero al final el dinero es loque manda. Sabemos a lo que nos tenemos que atener y en función a esto hemos intentado fichar lo mejor posible. Estoy contento con la plantilla que nos ha quedado y ahora está el trabajo de sacarle el mayor rendimiento tanto a nivel individual como colectivo. En el caso de Cedric, se sueltan noticias que son perjudiciales, porque de Cedric no se acordaba nadie hasta que nosotros, tanto Zamora como yo, hablamos con el jugador; yo hablé dos ocasiones con el futbolista para intentar convencerlo y cuando ya estaba la cosa prácticamente hecha se meten por el medio. Son situaciones en las cuales no podemos hacer nada; pero repito que estoy contento con los fichajes y preparado para lo bueno”.

Al no firmarse a un delantero puro (Szymanowski no lo es), cabe la opción de que Sillero ocupe esa posición. “Si algo tenemos en la plantilla es la competencia que hay en todos y cada uno de los puestos; eso es importantísimo a la hora del rendimiento del grupo; arriba tenemos gente suficiente y es cuestión que ellos tengan esa fe para cuando se den las situaciones de gol materializarlas, intentar ser fuertes en ese sentido; tenemos a Quiles, Chuli del que esperamos mucho, no ha participado en toda la pretemporada pero estoy seguro que nos va a aportar lo que todos esperamos; Sillero también también unas molestias y no lo vamos a forzar, tiene gol... ese puesto está bien cubierto y hay competencia, y luego el trabajo que hace Seth, que no lo puede tener todo porque seguramente no estaría aquí con nosotros”.

Los semifinalistas de la Copa Federación consiguen plaza en la Copa del Rey, donde el Recreativo se tomó en serio el torneo el año pasado y cayó en la tercera eliminatoria ante el Osasuna. “Yo me tomo en serio todos los partidos, hasta los amistosos, independientemente del rival, es nuestro trabajo y como tal tenemos que ser ambiciosos. No nos viene en un buen momento pero debemos afrontarla con todas las garantías y luego el tiempo dirá hasta dónde somos capaces de llegar, pero no la vamos a regalar”, concluye Claudio Barragán.