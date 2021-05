El Recreativo pierde hasta la calculadora

El descenso del Recreativo no es matemático, pero solo un milagro épico impediría que el Decano militase la próxima campaña en la Tercera División de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Los albiazules no han firmado un mal encuentro ante el Yeclano, pero es un equipo que siempre termina perdiendo en las áreas y eso se traduce en el marcador. Para optar a la permanencia el Recre debería ganar todos los partidos y esperar que Las Palmas y Marbella no sumen más de un punto y el Yeclano más de dos, una quimera. El Decano ha firmado su quinta derrota consecutiva y ha quedado sentenciado ante un rival con una dinámica totalmente contraria, que empezó desahuciado la segunda fase y que ahora suma cinco triunfos consecutivos y puede soñar con la permanencia. ¡Qué envidia!

Las últimas opciones de permanencia del Recreativo quiso Pouso que fueran con defensa de cinco. El técnico vasco reaccionó ante las bajas colocando una línea defensiva con tres centrales, a la que regresaron Morcillo y Luis Madrigal, condenados tras la derrota en El Ejido; también regresaron Yaimil Medina y Seth al once, para integrar la línea ofensiva junto a Quiles.

El Recre comenzó el encuentro con ímpetu. De hecho, Seth tardó menos de un minuto en forzar el primer córner del encuentro. El Decano tuvo varias opciones de rematar en la primera jugada a balón parado, pero la defensa del Yeclano abortó el peligro. Sin embargo, no tardo demasiado el combinado albiazul en hacerle daño al combinado murciano. Yaimil Medina penetró por banda izquierda y sacó un centro que protegió para dejar pasar Seth para que Quiles ajusticiara a Gianni entrando desde la banda derecha a la frontal del área de meta.

El Decano parecía haber hecho lo más complicado, pero le duró poco la alegría. Apenas tres minutos después el Yeclano pisó área albiazul y Morcillo cometió el enésimo penalti de la temporada tras derribar en la frontal del área a un jugador local que recibía de espaldas a la meta de Nauzet. Iker Torre fue el encargado de ejecutar la pena máxima para devolver las tablas al marcador y anular los diez primeros minutos de partido y la ventaja albiazul.

El empate devolvió el equilibrio al marcador, un equilibrio que también se manifestaba en el juego. El Yeclano fue el siguiente en pisar área tras un centro desde la derecha que pudo controlar Karim dentro del área para sacarse un tiro que se estrelló en el lateral de la red. El Recreativo replicó poco después con otra jugada por la banda izquierda que terminó llegando a Quiles en la frontal del área, pero el disparo del onubense se fue demasiado alto.

El encuentro entró en una fase sin un dominador claro, con muchas imprecisiones, mucho juego aéreo y poca continuidad por parte de ambos conjuntos. El siguiente en golpear, no obstante, fue el Decano. Otra jugada albiazul por banda izquierda acabó con una internada de Luis Madrigal por el costado del área que el sevillano finalizó con la pierna derecha y que estuvo a punto de convertirse en el 1-2, pero el esférico se marchó justo por encima del larguero tras rozar un defensor. La primera mitad acabó con el Recre en el área del Yeclano después de que Quiles buscase el gol desde la frontal, pero su disparo se marchase a córner.

La segunda mitad comenzó con la misma igualdad con la que terminó el primer acto. Ninguno de los dos equipos mostraba superioridad con respecto a su rival, por lo que se podía esperar que la balanza se inclinase hacia cualquiera lado. De hecho, fue el Recreativo el primero en buscar el gol tras una falta lateral a la altura del córner que botó Luis Madrigal y que se estrelló en la cara externa del poste. El Yeclano comenzó a vivir más tiempo en el campo del Decano, hasta que encontró el gol. Una jugada de los murcianos por banda derecha concluyó con un centro lateral que Leal, en su intento de despeje, introdujo en su propia portería.

El gol fue otro mazazo a la maltrecha moral albiazul, pero no bajó los brazos el Decano. Pero es complicado poder sumar con tantísimos errores defensivos, más cuando el resto de conjuntos se están jugando la vida. Pouso comenzó a mover el banquillo para tratar de activar a su equipo, introduciendo a David Alfonso y Víctor en el terreno de juego. Ambos se encontraron poco después tras una jugada por banda derecha que terminó el canterano zurdo con un cabezazo blando a las manos de Gianni.

El Yeclano empezó a jugar con su ventaja, consciente de que el Recre se lanzaría a tumba abierta a por el empate. Así, los de Sandroni ya habían encontrado los espacios antes para encontrar a Karim, que disparó alto. No obstante, fue el Decano el que terminó teniendo las mejores opciones de gol en la recta final del choque. Hasta tres ocasiones acumuló el Recre en los últimos minutos, cada una más clara que la anterior.

Primero fue Seth el que buscó el gol con un tímido disparo desde la frontal y luego fue Morcillo el que dispuso de dos claras ocasiones. El valenciano cabeceó libre de marca, pero con poco ángulo un centro desde la derecha que detuvo el meta local, pero la opción más clara del choque llegó a un minuto de la conclusión. Tras una falta lateral botada por Víctor Barroso que dejó al central mano a mano por el costado derecho del área ante Gianni, pero el zaguero remató con su pierna derecha y envió el cuero por encima de la portería del Yeclano. Fue el último aliento de un Recreativo para el que el descenso será cuestión de tiempo.

Ficha técnica:

Yeclano: Gianni, Marcos (Chino, 79'), Víctor Fenoll, Iker Torre (Perales, 65'), Fran Martínez, Ale Zambrano (Gastón, 86'), Ayoze, Karim, Jesús Fortes, Luis Castillo y Javi Saura (Álex Vaquero, 79').

Recreativo: Nauzet, Cera, Leal, Diego Jiménez, Morcillo, Luis Madrigal (David Alfonso, 64'), Fran (Sillero, 75'), Dani Molina, Yaimil Medina (Víctor Barroso, 64'), Quiles y Seth.

Goles: 1-0 (6') Quiles. 1-1 (10') Iker Torre, de penalti. 2-1 (59') Leal, en propia puerta.

Árbitro: López Jiménez (C. Catalán). Amonestó a los locales Ale Zambrano y Chino y a los visitantes Luis Madrigal, Cera, Dani Molina y Diego Jiménez.

Incidencias: Encuentro disputado en La Constitución con presencia de público.