El Recreativo le dará un homenaje a Francisco Mendoza acorde a lo que ha representado

Manolo Zambrano asegura que Francisco Mendoza tendrá un homenaje acorde a lo que ha representado para el Recreativo y para la ciudad de Huelva. “Desde el club haremos cosas que estén a la altura de lo que él se merecía”. El presidente del Decano, en declaraciones a La jugada en casa, de Canal Sur Radio, manifestó que Francisco Mendoza, además de ser un gran presidente, “también era una gran persona y hasta en los mejores momentos siempre pensaba que había algo en lo que se podía mejorar. Ha vivido para el Recreativo y el Recreativo ha vivido para él".

El actual presidente recuerda que debutó como entrenador en Primera División gracias a él. “Fue el primero que me llamó para que me hiciera cargo del Recreativo B con la intención de que lo ascendiera y después di el salto al primer equipo; nada más que tengo palabras de agradecimiento y de elogios hacia su figura. Los presidentes siempre reciben críticas más o menos buenas, pero de lo que no cabe duda es de que su labor está ahí y los datos dicen que ha sido el presidente más laureado de la historia del club".

“Siempre estaba ahí y era una persona muy accesible y que te atendía. Él lo perdía todo por el Decano y las 24 horas del día las dedicaba a pensar en su Recreativo de Huelva. Tenía una gran amabilidad pero a la vez una preocupación grande por el club. No era una persona fría y calculadora sino todo sentimientos y corazón, y cuando uno actúa de esa manera casi siempre acierta", añade.

Afirmó que "el pasado jueves hablé con su hijo, que me comentó que él no quería recibir visitas porque se encontraba mal, y la última vez que hablé con Mendoza fue cuando pujó por hacerse con el máximo paquete accionarial del Recreativo de Huelva. Él quería tanto al club que cuando vio que estaba en complicaciones intentó comprarlo. Al final no se pudo hacer pero él me llamaba continuamente, un día sí y otro también, diciéndome que esto habría que sacarlo adelante como fuese y que él estaba muy interesado en entrar. Lo que pasa es que al final cuando hay una compra-venta siempre hay dos partes involucradas y no se llegó a un acuerdo".

Gabriel Cruz, en la misa por Mendoza celebrada ayer en la parroquia del Sagrado Corazón, destacó que “es un día muy triste, se marcha una persona que ha sido importante en esas cosas que forman parte de nuestra alma y de nuestra identidad como el alma cofrade y en la recreativista; en ambas dejó una profunda huella. Siempre, donde estuviera, dejaba huella de su fe y su mirada hacia su Virgen y su Hermandad de la Victoria. En el Recre fue presidente de su mejor etapa. Era una persona que siempre mantuvo su vinculación y cariño hacia el club”.

“No lo esperaba nadie, ha sido algo que ha llegado de golpe, se ha ido rapidísimo, te quedas desorientado. Se merece el cariño de toda Huelva. Estoy seguro que su familia tomará el relevo en esa presencia en Huelva y en nuestras cosas. El recuerdo de Paco Mendoza quedará entre nosotros y deseo que desde arriba pueda ver mejores tiempos para la Hermandad, para el Recre y para Huelva”, añade el alcalde.

Sobre la posibilidad de ponerle el nombre de Francisco Mendoza a alguna calle o llevar a cabo alguna iniciativa de homenaje desde el Ayuntamiento, Cruz destaca que “ahora el fallecimiento está reciente, y poner nombre a las calles son con motivo del patrón San Sebastián. Hay tiempo para muchísimas cosas. Hace cinco, seis o siete días tuve conocimiento de que se encontraba mal, muy mal, pero habrá tiempo para todo porque Paco ocupó un lugar importantísimo en el corazón de los onubenses y quedará su recuerdo permanente”.

También tuvo unas emotivas palabras de recuerdo Pedro Rodríguez; el anterior alcalde comentó en las redes sociales que “Francisco Mendoza subió a las marismas del cielo. No ha querido esperar la última fase del confinamiento. Palabra incorrecta. Según la RAE, confinamiento significa pena de destierro al sitio más lejano, en los confines del mundo. Ni él estaba desterrado, ni lo estamos ahora. Simplemente nos encerraron en casa hace tres meses”.

“Tal vez a Paco, hombre inquieto, no le gustaba el destierro, y ha elegido la libertad del cielo, más allá del mundo. El único reparo es que se haya ido sin hacer realidad su sueño pendiente de gestionar otro ascenso a Primera División. Un espejo de esperanza, pues, se quebró ayer (el domingo) en mil pedazos con él dentro y. ahora, estoy armando el puzzle de su vida junto al RECRE”, añade. “No es fácil hablar de quien presidió la década de oro del Decano, el club más antiguo de España. El hombre con más triunfos desde la fundación del club en 1889. Se los ha llevado con él para siempre”, resalta.

Pedro Rodríguez recuerda que “en el libro de la 'Historia de 2 Ascensos a Primera División' he leído unas palabras escritas por él: “Cuando entré como directivo, año 90, era impensable que el Recre pudiera legar tan lejos. En los últimos cinco años, sin embargo, el recreativismo ha disfrutado más que en sus 112 años de historia: dos ascensos a Primera y ha jugado una final de la Copa del Rey, en Elche...”.

“Con Paco Mendoza he vivido momentos maravillosos e intensos, hemos compartido retos y triunfos colosales. Necesitaría casi un libro para contar los hechos de un presidente honesto, leal y buena persona. Fue un grandísimo presidente del Recre, con tres amores: su esposa, Pilar, el Decano y la Virgen de la Victoria”, prosigue

“Esta mañana, Paco, se ha despertado en el cielo frente a la Reina del Polvorín, a quien se agarraba cuando el equipo estaba en apuros, al no entrar los goles en el Nuevo Colombino. Ya no lo veremos en la calle hablando por el móvil, ni sufrirá con la incertidumbre del futuro del Recre. Desde ayer su reloj y su teléfono están pendientes de llamadas más sublimes. Querido amigo: “No te olvides de los recreativístas que aún mantenemos las esperanzas en la resurrección del Decano. ¡Ayúdanos desde las marismas eternas!”, concluye.