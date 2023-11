El Recreativo logra desbloquear el fichaje del guardameta uruguayo Guillermo Centurión

El Recreativo ha logrado cerrar el fichaje del guardameta uruguayo Guillermo Centurión. El arquero, que sonó este pasado mercado de fichajes, llega para reforzar una posición de seguridad, que actualmente mantiene casi en propiedad Rubén Gálvez con el apoyo del joven Adrián Víctores, quien ya ha tenido algunos minutos esta temporda en Copa del Rey.

Centurión será presentado este próximo martes a partir de las 10:00 en el salón de actos del Club Deportivo Lamiya. El jugador cierra así un fichaje que estuvo a punto de cerrarse este pasado mes de agosto y que se frustró por problemas burocráticos. En concreto, desde el departamento de Extranjería no permitieron la incorporación del jugador a una categoría como la Primera RFEF, en la que no se consideran deportistas de élite sino trabajadores habituales.

El futbolista de 22 años se encontraba a las órdenes de Abel Gómez pero no podía ser convocado a causa de la irregularidad de su ficha. A partir de ahora, el ex de Club Atlético Cerro, podrá participar en las futuras listas del Decano, de forma que el míster tendrá una opción más en caso de que no pueda contar con Gálvez.