El Recreativo encara el duelo contra el líder con la seguridad de "dar un golpe en la mesa"

Con el deseo de "dar un golpe en la mesa" encara el Recreativo de Huelva el partido del próximo domingo ante el Antequera (Nuevo Colombino, 12:00). Así lo aseguraron este miércoles Nacho Heras y Rubén Serrano, quienes subrayaban que están "enfocados" en demostrar que el equipo tiene los recursos para vencer al líder.

El atacante, que considera que "ninguna semana es buena para pinchar porque queríamos llegar al duelo lo más cerca posible del Antequera", sostiene que en el club "sabemos que somos capaces de conseguir los tres puntos". Aun así, reconoce que los jugadores están disgustados por el devenir del choque ante el Cádiz Mirandilla, si bien "el grupo es tan bueno que sabe que tiene nivel para decir: aquí estamos nosotros". "Las palabras están muy bien, pero hay que demostrarlo en el campo y solo lo haremos ganando el domingo", añadía.

Desde el punto de vista del delantero madrileño el equipo "no tiene tanto problema para hacer gol" como parece una vez el marcador refleja el resultado. "Lógicamente, nos gustaría llevar más goles a favor, pero firmamos ganar todos los partidos 1-0, algo muy posible", señala, por el nivel atrás, "ya que encajamos poco".

Sobre la última jornada, Heras reconoce "haber estado enfadado" porque "pensamos que nos perjudicaron". Aun así, considera que "si nos enfocamos en las decisiones arbitrales, vamos a perder la vista en lo importante, que somos nosotros". Para el atacante "no hay que buscar excusas porque, si en lugar de cinco, generamos ocho, metemos más", de ahí que "nuestro pensamiento tenga que estar en nuestro margen de mejora, que es bastante aún".

Preguntado por su aclimatación al equipo de Abel Gómez, explica que cada semana se siente mejor en el club y que, aunque "me encuentre bien físicamente y con ganas, es cierto que aún me queda un pequeño margen para alcanzar ese punto de confianza con los compañeros". No obstante, no le preocupa porque, apunta, "estoy muy bien con todos ellos".

Del mismo modo, se ha referido a las críticas que puede recibir la plantilla, algo que asegura entender "porque es un equipo especial con una exigencia especial". Aun así, recuerda que la categoría es muy igualada y que, desde su posición, "nos dan la vida con su apoyo, unos ánimos que nos hacen ganar más puntos".

Por su parte, Rubén Serrano también se marchó dolido del partido ante el filial cadista, "pues hicimos un buen partido, tanto por ocasiones como por juego y, sin embargo caímos". Recuerda así que, "aunque no es excusa, el árbitro tuvo con nosotros una actitud desafiante, reconociendo incluso algún error, una situación que no entendemos".

En cualquier caso, el defensa señala que el equipo ya está "pensando en hacer buenos entrenamientos y en plantear el mejor partido posible para ganar al Antequera". "Tenemos que ir todos a una, equipo y afición" y, añade, "queremos que el Nuevo Colombino reviente y que nos lleve a ganar el partido".

"Queremos demostrar que podemos ganar al líder, que tenemos recursos para ello", prosigue, toda vez que recuerda que "la temporada es muy larga y podemos ganar aún muchos puntos". A su vez, sostiene que "estamos muy motivados, vamos a ser valiente desde el primer minutos y buscamos que la afición se sienta identificada con nosotros". En este sentido, aunque también entiende las críticas, opina que lo mejor es "dejarlas a un lado y que el estadio sea un fortín para que nadie nos gane".

Por último, es sabedor de que "nos cuesta la finalización y de que hay equipos que lo hacen con más facilidad", pero "seguro que el domingo vamos a hacer un buen partido".