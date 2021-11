Alberto Gallego destaca que "el equipo lo ha hecho muy bien, ha tenido personalidad"

Alberto Gallego estaba feliz tras la victoria sobre el Xerez CD (3-1); aunque son tres puntos más, se sumaron ante un rival directo y permiten al Recreativo de Huelva seguir liderando la clasificación y aumentar la ventaja sobre sus rivales.

“En la primera parte sucedió algo importante que es el abandono de Cristian Terán por una alteración que ha tenido, está en el hospital y le están haciendo pruebas”, comentó el miércoles por la noche; “hasta ese momento hemos salido a ganar el partido, hicimos tres o cuatro disparos para marcar gol y el Xerez no ha chutado a portería ninguna vez. Con la salida de Juan Delgado el equipo se ha quedado un poco pensando qué ha pasado, había que reordenar el partido, sobre todo en la parte de delante, no sabían bien cómo hacer la presión, hemos insistido demasiado en los pases filtrados y hemos forzado algún tipo de pases que normalmente no hacemos, y en uno de esos pases filtrados han aprovechado para hacer su primer disparo, que ha sido gol”, añade el técnico del Decano.

“A partir de ahí es una situación a la que no estamos acostumbrados, a ir por detrás en el marcador, y es normal que haya un poco de desajuste antes del descanso. Luego lo que ha cambiado es que hemos ordenado las cosas, hemos tenido paciencia, saber dónde están los espacios e ir con fe a marcar el primer gol y saber que si marcábamos podíamos hacerles más daño. El equipo ha tenido mucha personalidad, los jugadores lo han hecho muy bien, han sido muy valientes, se han ayudado muchísimo y han hecho un gran partido en general, desde el primero al último”, comenta el entrenador del Recreativo. No le dio especial relevancia a este triunfo: “Estamos igual de contentos que el día de Los Barrios”.

El empate fue un momento clave, ya que 'activó' al Recreativo y el Xerez se vino un poco abajo. “Eso habría que preguntárselo al entrenador del Xerez. Yo sé lo que nos ha pasado a nosotros cuando hemos recibido el gol. Teníamos las ideas claras de que debíamos generar ocasiones; una vez que ellos han marcado había que generar ocasiones para marcar el primero... en el campo las sensaciones eran que buscábamos el gol mucho más que ellos. Hemos hablado de buscar qué lado era el más débil para ellos y atacar más los carriles interiores; y cuando estaban en bloque bajo no defendían con la disciplina que quizás puede defender un equipo de la parte baja de la clasificación y ahí nos hemos aprovechado. A pesar de recibir el gol hemos seguido haciendo lo mismo, quizás en unas fases con más empaque y en otras con más nerviosismo porque la situación no era la adecuada. En la segunda parte se han quitado ese nervio de no haber marcado en los primeros minutos de la primera parte, porque tuvimos que tomar alguna decisión mejor a la hora de marcar, ya que hicimos bastantes acercamientosa su área”.

A nivel ofensivo brillaron Juan Delgado con dos goles, que debe asumir galones tras la baja de Chendo, y Manu Galán, que es el 11º jugador albiazul en marcar, con lo que se descarga de presión a los delanteros. “Desde el día en que llegué comenté que (lo más importante) es ocupar un tipo de espacios donde hay mucho movimiento; en este caso Manu es de los pocos que faltaba por marcar pero el compromiso de todos a la hora de atacar y defender es muy claro”, destaca Alberto Gallego.

Destacó el buen momento físico del Decano, que llega a los finales de partido muy entero. “Veníamos de un partido en Los Barrios en el que han repetido muchos jugadores. En el caso de Arjona, ha tenido algunos problemas en el isquio y ha tenido que jugar un rato de delantero centro, pero han estado muy bien físicamente, bastante mejor que el equipo contrario. Pozoblanco está cerquita y ya veremos mañana cómo están todos”.

El Recre suma cinco victorias consecutivas, algo que está al alcance de pocos equipos. “Al final piensas en ganar el siguiente partido, y si luego hay una consecución de victorias, mejor”.

Al Xerez se le ha distanciado ya a 12 puntos y se le ha mandado un mensaje. “No sale reforzado y ha sido un golpe duro, porque hay una rivalidad directa; por la situación en la que están necesitaban estos tres puntos... el golpe va a ser duro de encajar y poder seguir buscando su plaza en la clasificación porque es complicado salir de aquí con una derrota”.

Por último, Alberto Gallego agradeció el apoyo de la afición, que “con el gol en contra ha seguido empujando... ha sido un ambiente muy bonito. Estamos contentos por ver que gente que ha sufrido tanto se va contenta a casa, feliz y eso es la satisfacción más grande que tenemos nosotros”.