El Recreativo también sabe resucitar

El Recreativo dio ayer en Sevilla un paso casi definitivo hacia el play off de ascenso. El combinado albiazul tiro de casta, coraje y fe para imponerse al filial sevillista, que se adelantó muy rápido en el marcador y que trató de contener al combinado recreativista, que se fue desatando con el paso de los minutos hasta lograr revertir el marcador en el último suspiro. 18 encuentros acumula ya el cuadro de Salmerón sin perder, una racha histórica que deja al Decano con pie y medio en las eliminatorias de ascenso y con las espadas en todo lo alto en la lucha por el primer puesto.

La primera mitad amaneció con el Recreativo pisando zona de peligro. Una incursión de Caye por banda izquierda encontró un aliado en Pablo Andrade, que sacó un centro al segundo palo, donde apareció la cabeza de Quiles para impulsar el balón justo por encima del larguero. El Sevilla Atlético no avisó. Un desajuste defensivo del Recre tras un error en la salida de balón permitió a Mena recibir el cuero en la frontal del área. El delantero sevillista encaró a Marc Martínez y lo batió por bajo con un remate raso al palo largo con el interior.

El filial se adelantó en el marcador tras aprovecharse de un desajuste defensivo

El Decano no terminaba de acoplarse al guión del partido, aunque volvió a gozar de otra clara ocasión llegando al primer cuarto de hora. Tropi colgó un balón frontal al área que Caye dejó con la cabeza a la llegada de Quiles. El onubense empaló el cuero con la izquierda con violencia, pero el ex del Córdoba se topó con Javi Díaz. El filial sevillista logró medir los tiempos del partido, haciéndose con el cuero en zonas que no generaban problema alguno al Decano, pero que permitían a los locales mantener su ventaja sin pasar apuros.

Pasada la media volvió a estirarse el cuadro de Luci en una jugada por banda derecha que culminó Chris Ramos con un derechazo cruzado que la mano de Marc Martínez desvió a córner para evitar el 2-0. El propio meta albiazul tuvo que volver a intervenir en el saque de esquina tras el remate de Manu Sánchez. Replicó el Recre, de nuevo por medio de Quiles, finalizador de todas las acciones albiazules en el primer acto. El atacante recreativista lo intentó esta vez con un disparo desde fuera del área que se marchó levemente por encima del arco de Javi Díaz, fue la última acción reseñable del primer tiempo.

El panorama cambió tras el descanso y lo hizo porque Salmerón le dio un nuevo golpe de timón al equipo. El técnico dio entrada a Carlos Fernández por Pina y cambió de sistema. La presencia del delantero jiennense ya hizo que la zaga sevillista, que sufrió de lo lindo con los centros laterales durante todo el choque, se echara varios metros más atrás. Sin embargo, el Recre no lograba encontrar el camino a la portería del Sevilla Atlético. Solo a balón parado parecía inquietar el cuadro albiazul a los locales. Quiles, en un libre directo que se marchó alto, e Israel Puerto, con un cabezazo que se marchó por encima del larguero, inquietaron el portal hispalense.

Caye convirtió la primera pena máxima a favor para el Decano en toda la temporada

El sino del partido cambió en el minuto 66, cuando Manu Sánchez fue expulsado por doble amarilla. El lateral derecho, pasado de revoluciones, dejó con diez a los suyos, que tuvieron que replegarse y se dispusieron a sufrir. El Recre, entonces, embotelló al filial, que se defendía con todo. Pero entonces volvió a aparecer Quiles, el mejor del partido de largo, para entrar en el área. El onubense fue derribado y Pérez Hernández cobró el primer penalti de la temporada para el Decano. Justo un año después del último. Caye hizo que la espera mereciera la pena y devolvió las tablas al marcador.

Con quince minutos y el descuento por delante, el Recre vivió en campo contrario el resto del encuentro, buscando centros laterales que le permitieran ganar el partido. A falta de cinco minutos Llorente rozó el gol con un tiro desde la frontal que se marchó junto al poste de la meta de Javi Díaz. Fue un anticipo de lo que le esperaba al final del partido. Con el descuento amenazando las ansías de victoria del Recreativo, el Decano trenzó una buena jugada. Víctor vio a Quiles en el vértice del área, que temporizó lo justo para esperar la llegada de Diego Jiménez. El zamorano no dudó y se sacó un disparo seco que iba en dirección a portería, pero que Fernando Llorente desvió lo justo para que Javi Díaz fuese superado en su estirada. El tanto levantó a los más de dos mil aficionados albiazules que acompañaron al Decano en la Ciudad Deportiva hispalense y que vieron devueltos los golpes recibidos semanas atrás ante el San Fernando o el Melilla. El Recre será colíder una semana más, y con merecimiento.

Ficha técnica:

Sevilla Atlético: Javi Díaz, Manu Sánchez, Felipe, Berrocal, Amo, Genaro, Diego García (Checa, 63'), Juanpe (Miguel Martín, 80'), Pepe Mena, Curro y Chris Ramos (Valentino, 70').

Recreativo: Marc Martínez, Pina (Carlos Fernández, 51'), Andrade (Marc Caballé, 73'), Jesús Valentín, Diego Jiménez, Israel Puerto, Tropi, Llorente, Borja Díaz (Víctor Barroso, 64'), Quiles y Caye.

Goles: 1-0 (4') Pepe Mena. 1-1 (77') Caye, de penalti. 1-2 (93') Diego Jimenez.

Árbitro: Pérez Hernández (C. Madrileño). Amonestó a los locales Diego García, Genaro, Berrocal, Javi Díaz, Miguel Martín y a Manu Sánchez en dos ocasiones, por lo que fue expulsado en el 66 y al visitante Pablo Andrade.

Incidencias: Unas 3.500 personas en el campo Jesús Navas de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros, con casi dos mil seguidores del Decano.