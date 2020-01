El refranero popular es sabio y no suele engañar. Segundas partes nunca fueron buenas, y si no que le pregunten al Decano, que ha visto como la mayoría de los encuentros que ha perdido se le han complicado después del descanso. Es complicado entender las razones por las que el Recre experimenta un descenso tan importante del rendimiento después del asueto, pero hay otra realidad que se apoya en la ciencia, los números no engañan.

El cuadro de Alberto Monteagudo ha terminado la primera vuelta con solo 20 goles en contra, una media de poco más de un gol por encuentro, una cifra decente. Sin embargo, llama la atención que de esos 20 goles solo siete llegaron en la primera mitad, mientras que los trece restantes fueron en el segundo acto, es decir, que el Recre recibe casi el doble de goles en las segundas partes de los que recibe en las primeras.

El Decano ha terminado la primera vuelta tal y como la empezó en este apartado, es decir, encajando dos tantos en los segundos 45 minutos. El cuadro albiazul debutó en el presente campeonato perdiendo en San Fernando (2-1) y los dos goles gaditanos llegaron en la segunda parte. Esa realidad se recrudeció en el primer partido del 2020, el del pasado sábado ante el Córdoba (2-2), ya que el Recre recibió dos tantos en los últimos 15 minutos.

Además, le han marcado en el segundo tiempo al Recre el Villarrobledo, el Sanluqueño, la Balona, el Marbella, el Cartagena, el Recreativo Granada, el Villarrubia, el Yeclano y el Badajoz. Todos esos conjuntos consiguieron puntuar ante el Decano, que no ha sido capaz de ganar un solo partido cuando ha encajado en el segundo tiempo.

El Recreativo no ha ganado ningún partido en el que ha encajado gol en el segundo tiempo undefined

La tendencia del Recre es idéntica desde el arranque del campeonato. De hecho, suele competir bastante bien en las primeras partes ante rivales de la zona alta, como le ha ocurrido ante el Cartagena, el Badajoz o el Córdoba, pero en la segunda mitad sufre una pérdida de prestaciones muy sensible.

Una razón puede ser simplemente condicional. El Recre está tratando de realizar una presión alta durante la mayoría de sus partidos y eso puede tener consecuencias en el segundo acto. El Decano puede acusar fisícamente su entrega y eso se ve reflejado en los segundos tiempos. La sensación es que muchos jugadores pierden su frescura a la hora de partido y los rivales terminan superando al cuadro de Alberto Monteagudo.

También es cierto que en la mayoría de encuentros los cambios no han aportado. Y no es una cuestión de nombres, ya que son muchos los jugadores de la plantilla que han tenido la oportunidad de refrescar al equipo. Sin embargo, el Recre no saca rentabilidad de sus suplentes.

Una tercera razón es que los rivales en varios encuentros han cambiado su planteamiento en el descanso, tal y como hizo el Córdoba el pasado sábado. La salida de Owusu descompuso al Recre, que sufrió más ante dos delanteros y ante un ariete de la velocidad del atacante cordobesista.

Seguramente no haya una sola razón para entender por qué el Recre cambia su imagen tanto dentro de un mismo partido, pero lo que sí está claro es que Monteagudo debe encontrar la solución a este problema para que la segunda vuelta sea mejor que la primera.