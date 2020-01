Rubén Cruz: "Espero que nuestro regalo de Reyes sean los tres puntos"

Apenas lleva seis meses en Huelva, pero Rubén Cruz es, por su experiencia, una voz más que autorizada del vestuario del Recreativo. El sevillano ha regresado de las vacaciones con las pilas cargadas a la espera del partido ante el Córdoba, del que espera que "sea un partido bonito. La gente va a estar ilusionada y espero un buen ambiente de fútbol y que el regalo de Reyes sean los tres puntos".

El ariete ha expresado que en vacaciones "cada uno tiene que hacer sus deberes en casa y ya llevamos una semana entrenando todos". "La plantilla está al completo no hay ninguna lesión, salvo la de Iván, que es de larga duración. Estamos disponibles todos, los entrenamientos están siendo intensos y veo a la gente motivada", ha señalado el atacante. A pesar de hacer ostentado la titularidad en las últimas jornadas del 2019, el ex del Cartagena ha indicado que "esto es semana a semana, cada semana es un examen y hay que aprobarlo. En la primera vuelta ha habido muchos altibajos y tenemos ganas de hacer una segunda vuelta mejor. Hay que mejorar el rendimiento de cada uno para mejorar el grupal".

De lo que le espera al Recreativo en las próximas semanas ha espetado que "ahora tenemos tres partidos muy importantes para dar ese pasito hacia delante y poder engancharnos a la zona de arriba". "Pienso que en la segunda vuelta vamos a mejorar muchísimo más. Enganchando dos o tres partidos con rivales directos nos pueden colocar arriba. No tenemos prisa, pero cada partido tiene que ser un paso adelante. La segunda vuelta va a ser dura e intensa y yo pienso que vamos a pelearlo seguro". Para el atacante la solución para mejorar el rendimiento del partido está en "ganar domingo tras domingo", a lo que ha añadido que "el mercado lo manejan los técnicos, yo veo a la plantilla como la veía en verano, muy completa, pero ellos son los que tienen que decidir. Si viene alguien que se sume al carro y los que están aquí a apretar, pero a mí no me falta nada".