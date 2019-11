Rubén Cruz: "Estamos en ese momento complicado de la temporada por el que siempre se pasa"

El delantero del Recreativo Rubén Cruz ha comparecido ante los medios al término del entrenamiento de esta mañana para aportar un punto de calma a la situación por la que atraviesa el Decano y poner su experiencia como aval de futuro: "No hay que alarmarse tanto de cómo se están haciendo las cosas. Es verdad que la dinámica de resultados no es buena, pero, por las sensaciones y por lo que analizo dentro del vestuario, estamos haciendo muchas más cosas para ganar y llevar muchos más puntos de los que llevamos. No estamos contentos con los resultados y en el día a día tenemos que dar un poquito más porque con lo que estamos haciendo no nos vale, pero creo que no vamos en mala sintonía. Vamos caminando en línea recta y creo que el equipo está creciendo cada vez más. Las circunstancias son las que son, pero cuando tengamos una pizca de suerte más vamos a ver un Recreativo como el que queremos y los resultados van a llegar, sí o sí, lo tengo clarísimo".

No ha dudado en afirmar el exariete del Cartagena que la plantilla y el cuerpo técnico están viviendo el momento con pesadumbre, aunque desde un punto de vista positivo: "Es bueno que nos duela. Si no nos duele es que no nos importa. A la plantilla y al cuerpo técnico nos duele y eso se transmite en el día a día y en los partidos. Nos duele perder, nos duele empatar... Duele hacer las cosas bien y no tener los resultados, pero esa es la constancia del trabajador y del luchador. Queremos crecer como equipo y ese es el trabajo nuestro, tenemos más pena que gloria y no nos podemos hundir ante cualquier adversidad. Si nos está pasando esto es para hacernos fuertes en los momentos malos porque sé que los momentos buenos van a venir. Estamos creciendo en momentos malos y cambiará la dinámica, por experiencia sé que es así. Estamos haciendo cosas muy buenas y no tenemos recompensa".

Sobre el nerviosismo y la falta de confianza mostrada en la recta final de los dos últimos encuentros, el sevillano ha señalado que "no es miedo. Queremos ganar y algunas veces llegan las prisas. Es en esos momentos hay que tener más calma y amarrar los partidos que no se puedan ganar, se empata y no pasa nada. Tenemos que crecer en estos momentos porque cuando lleguen las cosas buenas será más fácil".

Y es que volviendo la vista atrás a los dos últimos encuentros, Rubén Cruz no encuentra explicación a que el Decano no haya salido con más puntos de ambos envites: "En Villarrubia nosotros tuvimos ocasiones, nos anularon un gol, nos pitaron un penalti que no era, tuvimos una desgracia... El otro día contra el Murcia hicimos una primera parte muy buena, que parecía que el campo estaba cuesta abajo y nos faltó ese puntito que en momentos buenos te sobra y en el momento que estamos te obliga a dar un poquito más cada uno. Analizando el partido nos podríamos haber ido 2-0 al descanso. Mirando la segunda parte nosotros también tuvimos muchos acercamientos y ellos solo dos contras... Los otros equipos no hacen mucho más que nosotros para llevarse un punto o los tres puntos, pero es el momento que nos está tocando y tenemos que estar fuerte, entrenar más y creer porque el camino es el bueno. No nos está llegando la recompensa, pero nos llegará, seguro".

También han tenido influencia en los marcadores los errores arbitrales, que Cruz considera forman parte de "una cadena". El ariete no quiso ser crítico con el colectivo arbitral, pero sí que pidió respeto para el Decano: "Arbitrar es difícil, pero en nuestro estadio y a un club como el Recre no hay que tratarlo como uno más. Es un club grande, que va a los estadios y lleva una afición detrás que nos apoyo siempre y eso merece un respeto. Igual que fallo yo fallan ellos, no quiero entrar, pero en este momento es verdad que no nos están ayudando".

El de Écija conoce bien a Alberto Monteagudo, del que dice que "lo veo tocado, como a todo el mundo, porque queremos ganar. Pero al margen de los resultados, nosotros analizamos los partidos. Creo que quitando un par de partidos en los que es verdad que no estuvimos bien, en la mayoría de partidos hemos competido. Es el momento que nos está tocando, es el momento difícil por el que atraviesan todos los equipos en toda la temporada. Aún así estamos saliendo y estamos respondiendo y estamos pensando que deberíamos tener más puntos de los que llevamos... Imagínate cuando las cosas nos salgan bien...".

Eso sí, el atacante sabe que en Segunda División B cualquier rival es peligroso, por eso prefiere no mirar más allá del siguiente partido: "No miro el calendario, pero si nos ponemos a mirar... El Talavera vino aquí y se dijo que era un equipo inferior y fue el otro día al campo del Cartagena y empató a dos, con un gol en propia puerta. Ahora vamos a Yecla, que es un campo muy pequeño... Cada partido tiene unas circunstancias, por eso no miro el calendario, miro el partido siguiente y que venga el que quiera". Precisamente del Yeclano también ha hablado Rubén para decir que "ellos son fuertes, tienen jugadores experimentados en la categoría, se hacen fuertes en su campo... Yo creo que va a ser un partido disputado, con muchas segundas jugadas y hay que estar muy vivos. Vamos a ir poco a poco que queda bastante para el partido, pero estamos con ganas".

Por último, ha analizado la rivalidad sana que existe en la plantilla en la que "el míster tiene varias opciones para poner en la alineación porque, por suerte, tenemos una plantilla muy amplia y destacada. Este año estoy viendo un equipo muy compensado, tanto en el once inicial, como en el banquillo y en la grada hay jugadores disponibles para jugar y eso es lo que hace que la plantilla sea tan competitiva". Más particularmente se ha referido a Chuli para decir que "es un jugador que todos conocemos y yo tengo buen feeling con él. Ojalá tengamos un buen año y disfrutemos todos, que es de lo que se trata". "Hablo mucho con él porque desayunamos siempre juntos. Lo veo bien, como a todos. Nos duele que no nos salgan las cosas, sentimos todos porque somos profesionales y tenemos nuestra familia aquí. Él llega con unas perspectivas muy buenas y quiere agradar a todo el mundo. Él está intentando hacerlo bien, pero hay que tener paciencia y esperar al Chuli que queremos ver todos. Él tiene claro que viene como uno más y viene a sumar y no tiene que tener más responsabilidad de la que le pertenece".