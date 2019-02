Recreativo-Real Murcia: un enfrentamiento entre clubes de otra categoría

Que Recreativo y Real Murcia se vean las caras en Segunda B es un claro síntoma del mal que azota a muchos históricos del fútbol español (Nuevo Colombino, domingo 12:00). Ni por historia, ni por respaldo social, ni por el peso de ambas entidades debían así medirse dos clubes que debían ser compañeros de viaje algún escalón más arriba, pero que están donde están y de ahí necesitan salir para tener un horizonte. Ambos han compartido una historia común que hunde sus raíces en nefastas gestiones y complejos procesos posteriores paralelos con bloqueos económicos, lucha de sus aficiones por evitar la catástrofe y un futuro que pasa por la reconstrucción de la entidad desde sus cimientos. Es el punto en el que los dos se encuentran y se enfrentan en el Nuevo Colombino, donde tantas veces lo hicieran en Primera o en Segunda. Son los dos históricos del grupo IV en un duelo de una dimensión superior a la que deportivamente representan.

El Nuevo Colombino se prepara para un partido grande, con ambiente. En 11.000 espectadores fija la entidad el reto. Alrededor de 9.500 hubo hace quince días contra el Badajoz en un duelo que colocó a los albiazules en puestos de promoción. Hoy la respuesta de la afición recreativista debe superar ampliamente esas cifras. El Recre afronta ante el Murcia la segunda rampa de su Tourmalet. Salió airoso de la primera con un valioso empate contra el Cartagena. Ahora en su campo le toca lanzar el primer demarraje para descolgar a un oponente. Una victoria albiazul no sería determinante, pero sí vital para abrir una distancia clave ante un equipo que por mucho que haya perdido efectivos en el mercado invernal sigue siendo un enemigo al que tener muy en cuenta. El Decano lo sabe, tan bien como que esos seis puntos más el goalaverage sería un colchón importante con el Murcia ante futuros tropiezos, mientras que su rival vería reducir mucho su margen de maniobra.

Salmerón los tiene a todos disponibles para el choque. El técnico cuenta incluso con el recién llegado Jesús Valentín disponible, por lo que tendrá que hacer dos descartes antes de comenzar. Con una sesión de trabajo a sus espaldas parece complicado que el canario salga de inicio por más que esté con ritmo de competición. La gran duda del entrenador recreativista es el dibujo que utilice. Tiene la posibilidad de repetir con tres centrales o volver a la línea de cuatro atrás. En casa la segunda opción fue la habitual. Si así sucede habrá retoques el once inicial onubense. Diego Jiménez caería a banda derecha. Por el centro no hay dudas que jugarán Tropi y el resto. El valenciano es un pilar insustituible. Borja Díaz se encuentra en un gran momento como su acompañante ideal desde que comenzó la segunda vuelta. A partir de ahí surgen las dudas que además suelen definir el planteamiento del técnico.

El Recre lleva dos jornadas jugando con sus dos delanteros de inicio. Ante el Murcia no parece tan claro que sea así. Salmerón tiene sobre la mesa la posibilidad de guardarse una bala en la recámara para meter más fútbol al equipo con hombres como Víctor Barroso de nuevo de inicio y Iago Díaz o Fernando Llorente reforzando el centro. Quiles estuvo gris en los minutos que jugó frente al Cartagena. Tendrá en ese caso que elegir entre Caye o Ródenas de inicio si la intención es tener más hombres en el centro para la batalla contra el Real Murcia.A Huelva llega un rival que ha perdido efectivos en el mercado invernal. Hombres que en la primera vuelta fueron determinantes como Dani Aquino, Heber Pena, Álex Corredera, Lucio Compagnucci o Jesús Alfaro ya no pertenecen a una entidad obligada a soltar lastre salarial después de su enésima crisis institucional y económica. Además, se quedan en Murcia el lesionado Chumbi y los sancionados Hugo Álvarez y Miñano. No por ello deja de ser un rival temible, peligroso y que convierte el de hoy en un choque de máxima intensidad para los dos contendientes.