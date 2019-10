Monteagudo: "Hemos hecho muchas cosas para poder ganar"

El entrenador del Recreativo, Alberto Monteagudo, ha comparecido ante los medios tras el primer empate en casa del Decano en lo que va de temporada. El técnico albiazul ha analizado el encuentro diciendo que "ellos dejaban mucha gente arriba y nosotros hemos enlazando con Gerard cuando hemos cambiado a un 1-4-3-3 con Gustavo más arriba. A partir de ahí han llegado la jugada del penalti y la de Chuli. En los primeros quince minutos de la segunda parte me ha gustado el equipo. La expulsión de Diego nos ha dejado muy tocados, más que a ellos por su expulsión. Han empatado con un balón parado, han tenido una y luego nosotros hemos tenido dos o tres claras. Hemos hecho muchas cosas para poder ganar".

No quiso el míster albiazul valorar la actuación arbitral, ni supeditar el resultado a la misma: "La expulsión de Diego es rigurosísima, yo creo que no es ni falta. No sé si Álvaro Vega ha tocado con la mano en la cara a Carlos. No voy a valorar el árbitro, pero hemos empatado porque hemos encajado un gol y no hemos matado el partido".

Del partido que ha firmado la Balona ha comentado que "ha metido su gol, ha tenido una ocasión clara para ponerse por delante, pero creo que hemos hecho más ocasiones. Podría ser justo el punto, pero me voy disgustado porque nos hemos puesto por delante y faltaba poco cuando nos han empatado. Llevamos dos semanas ganando 1-0 y se nos han escapado cuatro puntos que significaban estar lo más alto de todo".

Sobre la falta de continuidad en el juego posicional, ha indicado que "hemos realizado muchas contras. Menos en los primeros quince minutos de la segunda parte, que sí me han gustado porque ha habido organización del juego, nosotros estamos viviendo mucho de las contras, pero por eso hemos firmado a jugadores de uno contra uno por fuera. Lo que queríamos era pillarlos y haber sentenciando".

En referencia a la falta de control del juego, y cuestionado por la ausencia de hombres importantes en la creación, como Quique Rivero o Quiles, ha indicado que "es lo que hay. Puede sonar a excusa, que no hemos ganado porque no tenemos a esos jugadores, pero Rivero es el que organiza el juego y Quiles es el que mejor estaba. El equipo ha intentado ganar y hemos estado más cerca de ganar en la segunda parte que en la primera".

Por último, el albaceteño ha hecho un análisis general del progreso de su equipo para comentar que "lo veo mucho mejor, aunque hay partes del primer tiempo que no me hayan gustado. Hemos ganado más disputas, somos más contundentes... Han pasado muchas cosas (lesiones). Estamos mejor, pero cualquier equipo te puede ganar el partido y en esta categoría no hay favoritos".