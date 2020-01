Monteagudo: "Vamos a sacar el mejor once posible ante el Fuenlabrada sin pensar en el San Fernando"

El técnico del Recreativo, Alberto Monteagudo, ha comparecido ante los medios al término del entrenamiento de hoy con el encuentro de mañana en la Copa del Rey como tema principal de su exposición. El míster albiazul considera que el de mañana no será "el típico partido de Copa" por jugarse el sábado, con una semana de por medio para preparar el choque: "Hemos tenido una semana para prepararlo. Es un partido de ilusión, sabemos que la gente le tiene ganas al rival, que es un rival de Segunda División, que va cuarto. Va a ser un partido vibrante y ojalá pasemos para que nos toque uno de los gordos".

El de Valdeganga también ha señalado, en cuanto a la importancia de la Liga sobre la Copa que, "soy mucho de afrontar el partido siguiente. Queda toda la segunda vuelta. Nuestros números han mejorado, hemos conseguido ocho puntos de los últimos doce, aunque es verdad que en el último partido dimos una de cal y una de arena. Fuimos superiores al rival en la primera parte, pero en la segunda nos metieron muy atrás y casi nos ganan el partido. Lo afrontamos para sacar el equipo más competitivo posible e intentar pasar, sabiendo de la dificultad que tiene".

Sobre la dificultad que entraña hacer una segunda vuelta que permita al Decano pelear por el play off ha señalado que "no miramos a la larga. Afrontamos cada partido como si fuera el último. No podemos pensar en los puntos para la promoción, tenemos que pensar en ganar y en intentar hacer las cosas bien. Somos mejor como equipo, aunque hay cosas que limar, pero ese es nuestro objetivo mejorar como equipo y sacar buenos resultados".

El Recre presentará un equipo bastante reconocible ante el Fuenlabrada, entre otras cuestiones porque hay gente con "problemas físicos". "Chuli tiene molestias en la cadera y no sabemos si vamos a poder contar con él; Gerard lo hemos tenido que cuidar con un problema en el glúteo, Óscar Ramírez es difícil que llegue, Álex que tiene el problema del ojo... No tenemos para hacer dos onces. Vamos a intentar sacar el mejor once posible sin pensar mucho en el San Fernando, pero sabiendo que el de San Fernando es un partido importante para nosotros. Las bajas nos van a condicionar el once".

De la importancia de pasar de ronda para cambiar el estado anímico del entorno albiazul y dar el primer paso para ganar al San Fernando ha indicado que "lo que va a condicionar la semana es que seamos capaces de pasar con el Fuenlabrada, si pasamos nos va a ayudar a afrontar el partido del San Fernando, aunque estemos más cansados. Es más un estado anímico que el cansancio. Ellos van a estar más frescos, van a tener más tiempo para preparar el partido... Nosotros no hemos preparado el partido con el San Fernando, hemos preparado el partido con el Fuenlabrada y el domingo ya miraremos al San Fernando".

También es consciente Monteagudo de que una mala semana puede ser determinante de cara al futuro, pero no definitivo: "Puede pasar que caigamos eliminados y no ganemos al San Fernando, pero no estaría tirada la temporada porque quedarían muchos partidos. Nadie dice que luego no se puedan ganar cinco partidos seguidos y por muy mal que vayas te metes del puesto doce al seis. Nadie está cinco semanas sin perder, o muy poquitos. Creo que con dos resultados buenos podemos animar a la afición de nuevo".

El propio técnico aboga por tener la cabeza fría, consciente de que son los resultados los que terminan definiendo el estado anímico de la afición: "En el fútbol pasamos del todo a la nada. Los entrenadores tenemos que estar más fríos. No le hemos dado continuidad a los resultados, la primera vuelta no hemos tenido regularidad... Eso hace que la gente sea más pesimista. Tenemos que trabajar para que cuando llegue el final de la temporada acabemos con una buena sensación".

Acerca de las intenciones del rival y de la convocatoria que pueda confeccionar Mere ha indicado que "creo que ellos van a traer gente que no está jugando en Liga, pero nosotros la intención y las ganas de jugar ante un rival de superior categoría, en nuestra casa, las tenemos que poner y tenemos que intentar complicarles la vida". "El Fuenlabrada va cuarto en Liga, queda mucho en Segunda y la Segunda es larguísima, pero están más cerca de subir a Primera que de descender a Segunda B. A nosotros nos parece muy bien que vayan cuarto, pero tenemos que afrontar el partido con respeto, pero sin miedo. El objetivo es competir y hacer las cosas bien, que la gente salga contenta como al descanso del otro día".

Sobre la exigencia a la plantilla, Monteagudo ha desvelado que "lo único que no perdono es que la gente se vaya del Nuevo Colombino pensando que el equipo no va. No podemos permitirnos no ser intensos. Tenemos que ser rápidos con balón y hacerle daño a un equipo que defiende bien".

El entrenador recreativista no duda de que la afición "estará a tope con el equipo, como siempre. La gente aquí va con el Recreativo, independientemente de los jugadores y del entrenador. La gente aquí se merece todo y por eso vamos a intentar lograr el pase para buscar un gordo en la siguiente ronda".

Por último, el míster del Decano ha hablado del mercado para señalar que José Carlos es una opción, "pero tenemos todas las fichas ocupadas y estamos pensando muy bien todo, especialmente el tema económico. Si tuviésemos fichas lo hubiéramos fichado ya", mientras que del central del Extremadura Josema ha comentado que "a Josema lo conoce mucho Zamora, yo también porque me he enfrentado a él, pero es mayor y tenemos todas las fichas ocupadas y nosotros no podemos rescindir contratos y a día de hoy es inviable. Esperaremos a ver qué sucede".