Versaba una canción de Fito Páez, que sonaba mejor cuando la cantaba con el maestro Joaquín Sabina, que “cuando se acuestan la razón y el deseo llueve sobre mojado”. La frase le viene que ni pintada a un Recreativo que hace un revival en bucle cada cierto tiempo. Apenas mediado el mes de noviembre, la situación institucional del Decano ha vuelto a centrar la atención de los focos del recreativismo, por lo que el apartado deportivo, desgraciadamente, ocupa un segundo discreto lugar. Y es una pena porque la clasificación muestra que el combinado de José María Salmerón es un candidato a, cuanto menos, pelear por estar en la zona alta de la clasificación.

Cuando se va a alcanzar el primer tercio de la competición, el Recreativo acumula 18 puntos y divisa la zona de play off de ascenso a solo tres, una situación de privilegio que había estado lejos de disfrutar en las últimas campañas. Sin embargo, los impagos o la posible venta del club terminan dispersando a protagonistas y entorno del club más antiguo de España. Lo que ocurre es que la competición no espera a nadie y el castigo para el que se distrae no es otro que la derrota. Si a todos los estímulos conocidos se suma la llegada a Huelva del Melilla, el panorama se complica de manera exagerada.

Y es que el Recre recibe este mediodía a uno de los mejores conjuntos del Grupo IV de Segunda B. Los norteafricanos han sabido reinventarse y, aunque mantienen buena parte del bloque de temporadas anteriores, han cambiado su estilo para seguir obteniendo resultados que les han servido para colocarse en la segunda posición a día de hoy. Con Luis Carrión en el banquillo, los melillenses, han abandonado el planteamiento defensivo de años anteriores, donde siempre pelearon por ser el conjunto menos goleado del grupo; y ahora intentan ejercer un mayor control de los encuentros a través de un juego más posesional.El Decano sigue teniendo los mismos defectos y virtudes que acumulaba a principios de campaña. Los albiazules han sabido convertirse en un equipo serio, ordenado y al que es difícil hacerle daño, pero, de igual forma, los del Nuevo Colombino se muestran muy planos en el último tercio de campo durante muchos minutos de partido, lo que impide que el equipo de Salmerón llegue a gozar de grandes ocasiones para llevarse los partidos.

Con Carrión, el cuadro norteafricano es menos defensivo y tiene más posesión

La verdad es que el técnico no ha tenido todavía la oportunidad de poder unir a todos los integrantes de su plantilla, ya que, por unas cuestiones u otras, el Recre lleva varias semanas acumulando bajas. De hecho, durante la presente semana Marc Caballé ha atravesado la recta final de su recuperación de su lesión muscular y, aunque parece que llega bastante justo, podría ser una de las novedades en la convocatoria, ya que Salmerón ha convocado a todos los jugadores disponibles. Pablo Andrade y Lolo Plá tampoco han podido trabajar con normalidad y engrosan la lista de dudas para el choque ante el cuadro melillense.

Con todos estos ingredientes tendrá que lidiar el Decano para buscar su tercer triunfo consecutivo en el Nuevo Colombino, aunque el Melilla también puede presumir de ser uno de los mejores visitantes de la categoría al haber ganado en tres de sus cinco salidas, haber empatado en San Fernando y haber cedido una sola derrota, la que le infligió el Recreativo Granada (5-1). Sea como fuere, llegan los únicos noventa minutos de la semana en los que el fútbol y solo el fútbol centrará la atención.