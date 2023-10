El Recreativo de Huelva sigue sin goleador de referencia

Cinco goles en seis partidos, y todos ellos marcados por cinco futbolistas distintos. El balance de la ofensiva del Recreativo a estas alturas de Liga deja en evidencia la falta de un goleador que sea referencia en su ataque y que pueda desatascar partidos complicados y romper la igualdad en favor del Decano. Es lo que ha faltado en los tres partidos que han acabado en empate a cero, e incluso en la derrota frente al Castellón, en la que llegó a gozar de oportunidades que quizá, de materializarse, habrían dado alguna oportunidad ante un rival demasiado fuerte como para aventurarse a hacerle frente sin una clara referencia goleadora.

La realidad podría pintarse algo más cruda, ya que sólo en dos de los seis encuentros jugados se ha conseguido batir la portería rival. Fue en la primera jornada, en el Nuevo Colombino, frente al Intercity (3-1), y en la última, el sábado pasado ante el Real Madrid Castilla en el Alfredo Di Stefano (1-2). Cada vez que el Recre marca, gana el partido. Cada vez que lo hace, es con más de un gol a su favor. Mucho mejor.

Pero en esa media de casi un tanto por encuentro, no hay todavía goleador definido, ni porque haya habido un bloque que ha ocupado la titularidad en casi todos los partidos, con toda la confianza de Abel Gómez desde la primera jornada en agosto.

En ese primer encuentro en el Nuevo Colombino con el Intercity marcaron el panameño Josiel Núñez, el onubense Antonio Domínguez y el isleño Caye Quintana. De estos tres hombres, además, dos de ellos, Josiel y Caye, han sido titulares en los seis encuentros; no han fallado en ninguna jornada, aunque no han sido capaces de repetir anotación, a pesar de que el isleño estuvo cerca en el choque con el Antequera, en el que estrelló un balón en el palo. Pero nada más.

Cuatro partidos después sin ver puerta el equipo al completo, este fin de semana pasado fue el del reencuentro con el gol, y con la victoria, por extensión. Ante el filial del Real Madrid marcaron David Del Pozo y De la Rosa, otros dos nombres nuevos.

El primero, como dos de los anteriores, suma seis titularidades en el once albiazul. No se ha perdido ningún partido e incluso ha jugado mucho más, 540 minutos, todos ellos al completo, sin ser sustituido. Y desde su banda izquierda logró a pase de Josiel el primer tanto para apuntar a la victoria ante el Castilla.

El caso de De la Rosa es el inverso: ha jugado hasta ahora cuatro partidos, pero sólo en el último ha sido titular, en detrimento de Iago Díaz, en el once de inicio en las tres primeras jornadas. Su golazo en Madrid y su enorme calidad pueden hacer que el joven onubense, cedido por el Cádiz y con muchas ganas de despegar esta temporada, se postule a repetir once y repetir como goleador. Es el camino deseado para convertirse en esa referencia en el ataque del Decano, para lo que no sólo está llamado Caye Quintana, que tiene mucho que decir a lo largo de esta temporada.

El choque de este domingo con el Málaga será muy complicado para que el Recre de un paso más en el desarrollo de su ofensiva. Los malaguistas sólo han encajado cuatro tantos, dos de ellos en su derrota con el Castellón en la primera jornada. Y se prevé que hagan pocas concesiones al llegar en plena racha de tres partidos seguidos imbatidos (sólo han podido marcarles Atlético de Madrid B y Atlético Baleares en las jornadas 2 y 3, que se saldaron con triunfo malaguista por la mínima).

Quien sí tendrá que seguir exhibiendo el buen estado de forma que le ha llevado a destacar estos seis primeros partidos es el meta Rubén Gálvez. Al margen deben quedar los tres goles encajados ante el Castellón, después de haber mostrado su oficio y su gran calidad en momentos difíciles. Sus intervenciones están detrás, en gran medida, de esos puntos sumados en las tres igualadas, e incluso en los dos triunfos sumados por el Decano. Y aún así debe ser pieza importante para tratar de hacer frente al Málaga, que va a llegar a por todas al Nuevo Colombino este domingo.

Cualquier cosa puede suceder esta semana, aunque todo apunta a que el Recre se verá de frente con la realidad de esta categoría con rivales de enorme calidad.