El debut del Recreativo en casa, mejorable

El fútbol vuelve al Nuevo Colombino este domingo después de siete meses y medio de ausencia. El Recreativo de Huelva recibe al Algeciras (17:00) dentro de la segunda jornada liguera en el grupo 4A de Segunda B tras un largo paréntesis, ya que su último encuentro en casa fue el pasado 8 de marzo, cuando empató sin goles ante un Marbella que llegaba como líder. Además, el equipo no ha podido disputar ninguno de sus amistosos en casa, por lo que la afición espera con ansia la llegada de este domingo para ver a su equipo, aunque sólo 800 serán los afortunados que puedan disfrutarlo en directo.

No se le suele dar demasiado bien al conjunto onubense el primer encuentro como local, ya que en sus 13 temporadas en la categoría de bronce acumula 4 victorias, 6 empates y 3 derrotas, con 14 goles a favor y 11 en contra; no obstante, el porcentaje es mejor en esta segunda etapa en Segunda B, ya que desde la 2015-16 ganó 2 partidos, empató 3 y no ha perdido ninguno en su estreno en el Nuevo Colombino.

En la 90-91 arrancó con un empate con el Estepona (1-1), anotando Bermúdez (m. 30) y Vales (73). Al año siguiente, victoria sobre el Betis B por 2-0 gracias a los tantos de Alzugaray (37) y Vicente (43). El Xerez amargó el estreno en la 92-93 al imponerse por 1-2 con un doblete de Javi Peña (3 y 47) que hizo inútil el tanto de Bernal (53).

En la campaña 93-94, en la jornada 2, el Decano igualó (1-1) con el Extremadura; Baroja adelantó a los locales (24) y Manolo Peña puso las tablas en el 89. Un año más tarde, también en la jornada 2, el Recre volvió a tropezar con el Xerez y de nuevo por 1-2, con tantos de Iván Rosado (70); y Priego (58) y Damián (72).

En la 96-97 los albiazules empezaron con buen pie al derrotar al Jaén por 1-0 gracias a Aguilar (23). Doce meses después fue el Cädiz el que se llevó los puntos de Huelva ganando por 1-2; José puso por delante a los locales (22) y los visitantes remontaron merced a Rafa (65 y 93). Y la temporada del ascenso se inició con una igualada (1-1) frente al Sevilla Atlético; vieron puerta Pastor (53) y Aranda (31).

En esta segunda etapa en 2ª B el balance es de 2 partidos ganados, 3 empatados y ninguna derrota

El Recreativo volvió a la Segunda B en la temporada 2015-16 con un empate sin goles ante el Cádiz. Al año siguiente (jornada 2), nuevo 0-0 en el estreno en el Nuevo Colombino, ahora ante el Jaén. En la campaña 17-18 (jornada 2) el Real Murcia se llevó un punto tras el 1-1 final, con goles de Boris (55) y Pedro Martín (28).

Hace dos años el Recre tuvo un dulce debut en casa gracias al oportunismo de Víctor Barroso en el 75, que permitió vencer al Don Benito por 1-0. Y el año pasado, temporada 2019-20, el Recreativo tuvo el mejor debut en casa de toda su estancia en Segunda B, ya que en la jornada 2 se deshizo con facilidad del Talavera por 3-1; Corral adelantó a los visitantes (11) y la remontada albiazul llegó por medio de Quiles (46), Juanra en propia meta (55) y Alfonso (58).

Ahora al conjunto de Claudio Barragán le toca darle la primera alegría a la afición ante un Algeciras con el que no jugó el año pasado en el Colombino, ya que fue uno de los partidos que no se llegó a jugar por el coronavirus.