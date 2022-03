El Recreativo de Huelva apuesta por un nuevo proyecto para 'abrazar' la provincia

El Recreativo de Huelva pone en marcha un nuevo proyecto, Huelva Provincia Cuna del Decano, con el que pretende aumentar su presencia en la provincia, buscando tanto nuevos abonados como patrocinadores, fomentando la aparición de peñas, llegando a acuerdos con clubes y ayuntamientos e incluso jugando amistosos, como ya hizo durante la pretemporada e incluso con la liga empezada (Rociana).

En la rueda de prensa de presentación estuvieron el alcalde, Gabriel Cruz; la diputada de Innovación, Yolanda Rubio; y por el club albiazul, el presidente José Antonio Sotomayor, el director general Carlos Hita y el consejero Antonio Macías.

Sotomayor recordó que las relaciones entre el Recreativo y la provincia han sido motivo de polémica hace muchos años "y hay quien piensa que no le sacamos demasiado partido a la decanatura. Con independencia del tema deportivo, este mandato lo hemos dedicados a causas nobles, sociales. Con el máximo respeto a los demás clubes, el Recreativo encarna un sentimiento provincial, como lo prueba la presencia de muchas peñas y que el 35% de los abonados no son de Huelva capital, y este año contamos con abonados en todos los pueblos de la provincia".

"Cuando salimos de Huelva, en esta categoría tan profunda en la que militamos, es una fiesta en la ciudad que visitamos; hemos recibido homenajes en todos los sitios; ser el Decano es una seña de identidad y además somos BIC (Bien de Interés Cultural), un título del que no pueden presumir otros clubes", añade el presidente albiazul, que agradeció la implicación de la Diputación en esta iniciativa y el trabajo desarrollado por Jesús Pulido, jefe de prensa del club.

Carlos Hita destacó que "la misión de este proyecto es lograr que donde haya onubenses, haya recreativistas y que el club esté lo más cerca posible de ellos. Es un proyecto integral, para atender las necesidades que nos llegan tanto en lo comecial como en lo deportivo, comunicación... Vamos a ir a la provincia con una estrategia clara de club, visitaremos ayuntamientos, colegios, al tejido empresarial, ayudaremos a la formación de peñas.. les abrimos las puertas de par en par para tener una presencia más cercana en la provincia. Y la visita del Recreativo tendrá constancia con un cartel a modo de señal de tráfico en el que se reflejará la distancia entre dicha localidad y el Nuevo Colombino".

"No tenemos tiempo que perder, hay que empezar ya", aclarando que ya hay contactos con ayuntamientos para hacer visitas y cerrar acuerdos. "Este año, por las circunstancias que se han dado en el tema de las instalaciones, hemos tenido una sinergia importante con Punta Umbría y puede ser uno de los primeros municipios que visitemos; también hay un vínculo fuerte con Riotinto, al que tenemos que entregar el Premio Mackay"

Por su parte, Yolanda Ramos afirmó que "es un honor participar en este proyecto que aúna cultura, historia, patrimonio y sociedad. Hablamos de una parte de nuestra historia y muchos de los abonados del Recreativo están en la provincia, por lo que este proyecto es todo un acierto".

La aportación de la Diputación será "financiera y de respaldo a las visitas a los ayuntamientos", dejando claro que el ente provincial no ha perdido en ningún momento su apoyo al club "pero con proyectos como este es más visual. El Recreativo es un bien del que hay que presumir en la provincia", comenta.

Gabriel Cruz manifestó que la puesta de largo de Huelva Provincia Cuna del Decano "me emociona; el Recreativo forma parte de nuestras vidas y siempre nos preguntamos qué hacer para que la provincia sienta lo mismo; todos los municipios de Huelva tienen socios del Recre, somos la cuna del fútbol español y eso hay que ponerlo en valor desde el propio club, con la responsabilidad que ello supone", agradeciendo la implicación de la Diputación. "Se van a estrechar los vínculos. Nos tocaba dar este paso, es un proyecto precioso. El Recreativo está enderezando su rumbo y todos tenemos que participar en este proyecto".

Añadió el alcalde que estará "muy feliz cuando llegue el ascenso, eso no me lo va a quitar nadie, y la celebración será lo que el recreativismo quiera que sea. Estamos construyendo un proyecto desde la base, con pasos firmes, y cuando se ascienda, será el cumplimiento de una obligación después de un año catastrófico como el pasado", y dijo que no podrá estar en Pozoblanco por problemas de agenda, pero estará pendiente del partido en todo momento.

Por último, se le preguntó por la posibilidad de cambiarle el nombre al estadio, o al menos que se le quite el 'Nuevo' al Colombino. Cruz respondió que no se ha pensado mucho en esa posibilidad, pero dejó la puerta abierta si con ello se aportan recursos al club. "No habría inconveniente".