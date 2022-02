Pablo Gallardo: "En el vestuario no hacemos cuentas" sobre cuándo llegará el ascenso

Pablo Gallardo espera que el parón de la pasada jornada no trunque la buena marcha del equipo y sume una nueva victoria este domingo ante el Gerena en el estadio Leonardo Ramos (12:00); el sevillano también espera recuperar su sitio en el once inicial.

Pablo Gallardo lamenta que no se jugase el partido del pasado fin de semana ante el Conil puesto que “veníamos de una dinámica muy buena, encadenando muchos partidos con victoria y no queríamos parar, deseábamos alargar la racha; ahora estamos convencidos de que nos vamos a traer los tres puntos y continuar así la racha”.

La jornada, pese al descanso del Recreativo, fue positiva ya que el Utrera no pasó del empate: “Cuando los perseguidores no suman de tres en tres es bueno para nosotros, y además estamos en un escenario en el que mantenemos casi la misma ventaja (7 puntos en la actualidad)”.

El central no hace números sobre cuándo puede llegar el ascenso de categoría: “En el vestuario no hacemos cuentas, vamos partido a partido; estamos bien posicionados, pero eso de hacer cuentas queda para la gente de fuera; nosotros estamos centrados en ganar al Gerena, porque en el fútbol todo puede dar la vuelta en dos semanas y luego las cuentas empiezan a no cuadrar. Hay que ir paso a paso, partido a partido y hacer lo que estamos haciendo, que es la forma de conseguirlo (el ascenso)”.

Pablo Gallardo confía en ser titular esta jornada con el Decano, ya que no lo fue ni en Xerez ni ante el Antoniano; la última vez que salió en el once inicial fue ante el Ciudad de Lucena: “Yo quiero ser titular hasta en los entrenamientos”, asegura con buen humor. “El futbolista siempre quiere jugar; tenemos una plantilla amplica, con muchos jugadores, con partidos que requieren una cosa u otra, pero yo siempre quiero jugar; estoy trabajando durante la semana lo mejor posible para que el entrenador cuente conmigo”, añade.

El encuentro del domingo (12:00) es quizás el más complicado de los que le quedan al conjunto onubense esta temporada: “El Gerena es un equipo hecho para jugar el play off y lo está haciendo bien; tiene un proyecto importante, económicamente están bien y se han reforzado bien en el mercado de invierno. Será un partido muy físico, en un campo con unas dimensiones algo reducidas y ellos son fuertes, pero ya hemos ido a campos así y hemos salido victoriosos. Sabiendo lo que tenemos que hacer tenemos muchas opciones de llevarnos los tres puntos”, destaca.

Por último, elogió a la afición onubense, que tiene al equipo “malacostumbrado, porque se ha hecho normal que nos siga tanta gente en todos los campos; en el Nuevo Colombino nos apoyan 8 o 9.000 personas, y cuando vamos fuera la afición sigue vistiendo las gradas de blanco y azul; son el mayor activo que tiene el club y lo están demostrando todas las semanas”.