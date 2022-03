El Recreativo de Huelva se lleva el derbi con un gol de Rubén Jurado (1-0)

El Recreativo de Huelva ha dado un paso más hacia el ascenso tras imponerse con más apuros de los previstos al Cartaya en el derbi provincial. El Decano marcó en el 77 por medio de Rubén Jurado cuando estaba en inferioridad numérica tras la expulsión de Peter un minuto antes. El próximo fin de semana el conjunto albiazul descansa, pero puede encontrar el premio del ascenso si el Utrera no vence en Pozoblanco. Al Cartaya, por su parte, le toca seguir peleando para certificar la salvación.

El Decano afrontaba el choque con ganas de reivindicarse ante su afición tras no saborear la victoria en sus dos últimas salidas (Puente Genil 3-1, Pozoblanco 1-1), y sabiendo que el resultado del Utrera (derrotó por 3-0 a Los Barrios en la jornada matinal) le dejaba sin opciones matemáticas de ascender en el derbi.

El Cartaya llegaba a la cita con poco que perder y mucho que ganar; su batalla es por la permanencia, que está cerca, pero no asegurada. Asaltar el Nuevo Colombino se presenta como una misión casi imposible, pero el premio puede ser muy grande. A favor del conjunto rojinegro su buena defensa (con 26 goles encajados es el que menos recibe si exceptuamos a los equipos en puestos de ascenso); en su contra, sus problemas en ataque (24 goles, a menos de uno por partido, el peor de los equipos que no están en zona de descenso).

Alberto Gallego, con las bajas de Pablo Gallardo y Juanito, renovó el once respecto a Pozoblanco dando entrada a Ale Limón, Dani Sales y Peter en lugar de Anaba, Álex Moreno y Chendo. Amate, por su parte, con la baja de Cerpa, también hizo tres cambios: salen Wojcik (el pichichi del equipo, que lleva 8 jornadas sin marcar, no está ni en la convocatoria), Pepe Cárdenas y Cerpa y entran Lolo, Miguelito y Marcos Tavira.

La primera acción del partido llegó con polémica cuando el Cartaya reclamó penalti por un derribo a Cascajo en el área cuando no se había cumplido el minuto 2. Responde el equipo local con tres ocasiones del mismo protagonista, Juan Delgado; en el 4' con un disparo desde la frontal que buscaba la escuadra y se marcha fuera por poco, en el 11 con un remate de cabeza tras saque de esquina que supera el travesaño; y en el 16 remata en semifallo, sin problemas para Nauzet.

Poco a poco el equipo albiazul se va adueñando del choque y cada vez se juega más en la parcela visitante, sin que ello se traduzca en claras oportunidades de gol. El Recreativo no encuentra la fórmula para romper la tela de araña del un Cartaya al que le dura muy poco el balón. Lolo rompe una fase de tedio un disparo lejano que detiene Rubén Gálvez con seguridad (27). El encuentro no es vistoso, las defensas no dan tregua, la circulación de balón es lenta, falta precisión en los metros finales y ninguno de los dos conjuntos quiere meterle una marcha más al partido.

Peter prueba fortuna en una acción individual pero su disparo no encuentra portería (32). Dos minutos más tarde un córner a favor del Cartaya acaba con un contragolpe del Decano que culmina Ale Limón con un chut que detiene Nauzet; el canterano goza de otra ocasión tras un córner que remata alto (37), y seguidamente un gran servicio de Arjona lo remata de primeras Juan Delgado sin encontrar portería. Se anima el partido antes del descanso y Rubén Gálvez detiene sin problemas una falta lejana de Lolo (40), al igual que hace Nauzet con la tentativa de Víctor Barroso (41).

La tuvo el Cartaya en el 42, con una excelente triangulación que culmina Cascajo con un disparo en el área con todo a favor, pero Rubén Gálvez mete una mano prodigiosa para desviar a córner, llegándose al descanso con 0-0 y con mucha más igualdad de lo que refleja la clasificación.

Tras el descanso ambos entrenadores apuestan por los mismos futbolistas de los primeros 45 minutos. La tónica no varía, con mucha entrega por ambos equipos pero escasa calidad. Víctor Barroso se saca un lanzamiento con rosca que saca Nauzet cuando el balón llevaba marchamo de gol (52), y a continuación un potente disparo de Arjona roza el larguero cuando el meta visitante sólo pudo seguir el balón con la mirada. El líder aparecía, aunque fuese a cuentagotas.

Amate da entrada a Carlos Martínez y Miguel Fernández para 'adormecer' a un Recre que estaba despertando. Un nuevo robo de balón permite a los albiazules sacar un contragolpe en el que Dani Sales cede a Juan Delgado, cuyo remate con la puntera sale fuera (57), al igual que uno de Ale Limón cinco minutos después.

El Cartaya va perdiendo fuelle con el paso de los minutos. En el 68, buena ocasión con una falta en una buena posición para un lanzador. Víctor Barroso la ejecuta y el balón sele rozando el poste. Alberto Gallego da más mordiente con la entrada de Rubén Jurado por Pata, pasando a jugar con defensa de cuatro.

Lolo pone a prueba a Rubén, que despeja como puede el potente lanzamiento del atacante cartayero (73). Y en dos minutos, Peter sufre su segunda expulsión en esta Liga, al recibir la segunda amarilla y dejar a su equipo con diez a casi un cuarto de hora para el final. Y cuando peor lo tenía el Decano, balón en largo para Rubén Jurado, se planta ante Nauzet, lo supera y marca, algo forzado, a puerta vacía (1-0). Con ese tanto el Recre sigue fiel a su cita con el gol, ya que ha marcado en todos los partidos.

Al Cartaya le entraron las prisas, pero le faltaban las fuerzas y las ideas, y ahora era el Decano al que le interesaba 'ralentizar' el choque. Los visitantes lo intentaron con varios centros, pero se les acababa el tiempo y los tres puntos se quedaron en casa para alegría de una afición que ve cerca, muy cerca el salto de categoría.

Ficha técnica

Recreativo de Huelva: Rubén Gálvez, Juanjo Mateo, Pata (Rubén Jurado, 69), Manu Galán, Dani Sales (Álex Moreno, 84), Juan Delgado (Bouba, 84), Víctor Barroso (Rubén Serrano, 79), Adriá Arjona, Peter, Ismael Barragán y Ale Limón.

Cartaya: Nauzet, Novoa (Pepe Cárdenas, 80), Asuero, Francis, Lolo, Miguelito, Paco Benítez (Carlos Martínez, 56), Lagos (Miguel Fernández, 56), Ponce, Álvaro Cascajo (Manu Benítez, 80) y Marcos Tavira (Adrián, 60).

Árbitro: Pérez Guerrero (Córdoba), asistido por Gutiérrez Jiménez y Mármol Cabrera. Mostró tarjeta amarilla a Peter (2, expulsado en el 76), Dani Sales y Juanjo Mateo; Novoa, Lagos.

Goles: 1-0/Minuto 77. Rubén Jurado.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 30 del grupo 10 de la Tercera RFEF disputado en el estadio Nuevo Colombino ante unos 8.000 espectadores. Primera vez en la historia que el conjunto cartayero visita el Nuevo Colombino en un encuentro oficial.

