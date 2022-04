"Hita y Alejo han mediado en situaciones que si no se hubiesen parado hubieran incendiado el vestuario"

La plantilla del Recreativo, con Pablo Gallardo como portavoz, leyó un comunicado sobre la situación vivida por el Decano en los últimos días y el enfrentamiento entre Alberto Gallego y el club.

“Jugadores, cuerpo técnico, médico, trabajadores de la primera plantilla del Recreativo presentes en este acto queremos comunicar lo siguiente ante los acontecimientos sucedidos en los últimos días”, asegura Pablo Gallardo, portavoz del plantel. Destaca que “hay que escuchar todas las versiones, y pronunciarse Alberto Gallego y el club (por medio de Dani Alejo) creemos necesario dar la nuestra”.

“Ante todo lo acontecido en el vestuario y fuera de él siempre hemos antepuesto los intereses del Recreativo, por delante de todo y de todos, con el único fin de lograr el ascenso”. “Agradecemos a la propiedad, al club, a la dirección deportiva y especialmente a Dani Alejo y Carlos Hita que ante situaciones muy complicadas para la plantilla siempre se han mostrado cercanos a nosotros y han mediado para que esas situaciones no fueran a mayores”, añade.

“La profesionalidad de esta plantilla no puede ponerse en entredicho en ningún momento, nos hemos limitado a cumplir las órdenes de Alberto Gallego tanto dentro como fuera del campo y acatamos la imposición del entrenador de no hablar sobre estos hechos hasta el 1 de mayo”, recalcando los agradecimientos anteriores además de a la afición “que son el motor de todo esto por el apoyo continuo durante la temporada, y a Dani Alejo y Alberto Gallego porque juntos hemos logrado el ascenso”.

Posteriormente Pablo Gallardo respondió a las preguntas de los periodistas para aclarar algunas cuestiones; así, comentó que “de todo lo que se ha hablado, la mayoría de las cosas han pasado. Ha habido comentarios hacia compañeros de esta plantilla que han creado situaciones tensas; y en ocasiones lo que dice Juan de Pedro, dice más de Juan que de Pedro. Lo más positivo es que el equipo ha sido fuerte, ha hecho caso omiso a los comentarios y las situaciones las hemos dejado de lado para la consecución del objetivo”.

Aclaró que “ha sido un año de paciencia y también de desgaste, porque ha sido un año complicado, y situaciones que hemos vivido en ciertos momentos han desgastado el vestuario, pero también el año de la confianza en la dirección deportiva, en el consejo de administración del club y en Carlos Hita, que nos han ayudado a mediar en situaciones que si no se hubieran parado hubieran incendiado el vestuario. Y también ha sido el año del compromiso de la plantilla, porque vinimos a por un objetivo y se ha logrado”.

El central comentó que “somos jugadores de fútbol y en muchos momentos el corazón está a 200 pulsaciones; no voy a dar ningún nombre de ningún compañero, voy a hablar en general, y ha habido compañeros que han tenido que morderse la lengua ante comentarios hacia ellos que nada sumaban y hay que agradecer su paciencia y la respuesta de la plantilla haciendo caso omiso”.

Asegura que “cuando hay un grupo de trabajo de muchas personas las diferencias existen, en cualquier ámbito; con el cuerpo técnico nos hemos visto en medio de situaciones en las que no hemos podido hablar libremente con ciertos miembros porque nos veníamos observados desde la otra parte y eso ha sido incómodo (en referencia a sus diferencias con el entrenador saliente). Se propuso una reunión con el cuerpo técnico para limar diferencias, para intentar trabajar como en una temporada normal, pero el entrenador (Alberto Gallego) dijo que no se sentaba en esa reunión”.

El comunicado del miércoles de Alberto Gallego “nadie lo esperaba; al club, a la afición, a la prensa… a todos nos coge de sorpresa; en el vestuario habíamos hecho un pacto de caballeros hasta el 1 de mayo (para centrarse en conseguir el ascenso) y luego las diferencias de cada uno que se hablen entre ellos. Alberto Gallego fue el primero que habló, lógica luego la reacción del club y nosotros como parte implicada tenemos que hacerlo”.

“Hay ciertas situaciones en las que hemos jugado a cosas que no le pertenecen a una plantilla, a negociar la paz en el vestuario; cuando no jugábamos bien no había autocrítica por la otra parte (el entrenador); siempre hemos sido profesionales y confiando en Hita, Alejo y el consejo, que son los que han mediado”.

Durante la rueda de prensa de Dani Alejo, varios jugadores de la plantilla del Decano aplaudieron en las redes sociales las palabras del director deportivo en el momento que hablaba. Pablo Gallardo aclaró que “se han malinterpretado las cosas; muchos jugadores habíamos hablado con Jesús Pulido (jefe de Prensa) para venir a la rueda de prensa de Alejo para que sintiera nuestro apoyo como él nos apoyó a nosotros, pero por temas de capacidad (en la sala de prensa) y por no estar todos los futbolistas dijeron que no hacía falta. Nadie sabe en qué momento se sucedieron esas palmas. Cuando Dani comenzó a hablar de la consecución del objetivo y que la plantilla había sido honesta es ahí cuando salen las palmas. Nuestra profesionalidad nos impide alegrarnos del mal ajeno, nadie se ha alegrado de la destitución de Alberto Gallego”.

Por último, afirma que “no es cuestión de buscar culpables, motivos, ganadores o perdedores, un año es muy largo, nos vamos conociendo, sabiendo el carácter de cada persona, pero que alguien tenga carácter no implica perder el respeto; desde la plantilla se ha respetado la posición jerárquica del entrenador, pero hay situaciones en las que desde esa posición se pueden decir cosas y con el mismo respeto para todos los compañeros. El ambiente en ciertos momentos se crispa porque aunque tengamos un fin, los medios hay que cuidarlos”.