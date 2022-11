Los penaltis impiden al Recreativo de Huelva tomarse otro trago en la Copa (0-0, 3-4)

El Recreativo de Huelva cayó en la tanda de penaltis (3-4) ante el Burgos y no podrá seguir su andadura en la Copa del Rey tras acabar el tiempo reglamentario y la prórroga sin goles. Marcaron por los locales Manu Galán, Dopi y Enric Martínez y fallaron Iago Díaz y Arjona; por los visitantes acertaron Bermejo, Gaspar, Elgezabal y Curro, y erró Atienza.

El partido fue el clásico de Copa, mejorando con el paso de los minutos y con ocasiones (muchas y buenas) para ambos equipos. El Decano confirmó que sigue creciendo, mejorando con el paso de las semanas, jugó de tú a tú a un rival que está dos categorías por encima, pero en esta ocasión le faltó el gol. Pese a la derrota, se marcha con la cabeza alta y confirmando las buenas sensaciones que viene mostrando en las últimas semanas.

La Copa es diferente, tiene un sabor especial, hay que jugárselo todo a una carta y sin margen de error. Por primera vez el Decano jugaba un partido sin presión, o con una presión mínima ya que el cartel de favorito era para el equipo de superior categoría, el Burgos; pero las cuatro victorias consecutivas de los albiazules y el apoyo de la afición equilibraban la balanza.

Se presumía un partido de pocos goles y también de pocas ocasiones, puesto que a ambos contendientes se les da mejor defender que atacar; conceden poco al rival y así el que marcase primero tenía compradas ya muchas papeletas para pasar a la siguiente ronda del torneo del KO; estaba claro que el gol se iba a cotizar caro, muy caro.

La alineación supone toda una declaración de intenciones. Abel dejó claro que quiere la Copa, que no es un trámite, y alineó un once con más titulares que suplentes, casi su once de gala. Adrián Victores tomó el relevo de Rubén en la portería en su debut como jugador del Decano en un partido oficial, y en la defensa se cae Juanjo Mateo y entra Adri Crespo, con la novedad de que Manu Galán pasa al lateral derecho, Crespo y Bernardo en el eje de la zaga y Fran Ávila en la izquierda. En el doble pivote sigue Josiel Núñez y Rubén Serrano reemplaza a Jordi Ortega; por delante, Peter, Adri Arjona y Laerte (Iago Díaz pierde su puesto de titular), y arriba Caballero tiene su oportunidad en lugar de Dopi.

En la Copa se pueden convocar 22 jugadores, de ahí que sólo haya que hacer tres descartes (frente a los siete de la liga); dos de ellos estaban cantados, los lesionados Cancelo y Juan Delgado, y el tercero que no entró en la lista fue Diawará.

Muchos más revolucionaria fue la alineación que presentó el conjunto de Julián Calero, plagada de suplentes, con dos jugadores de La Palma del Condado en el banquillo: el meta José Antonio Caro 'Churripi' y el centrocampista Curro.

El partido comenzó movido, con una aproximación visitante peligrosa de la que no sacó partido (m. 1) y un lanzamiento de Josiel sin puntería (3). La primera ocasión clara fue para Maeso (8) con un potente disparo que se marchó alto en un balón muerto en el área.

El encuentro no tiene dueño, con las defensas muy por encima de los ataques y sin que los porteros tengan que intervenir (15). Tras varios minutos de sequía, Fran Ávila saca un buen centro y el remate de Caballero se va fuera por poco (24); y al minuto replica el Burgos con un pase diagonal por encima de la defensa y Maeso, con todo a favor pero con Victores tapando portería, manda por encima del larguero casi en el área pequeña.

Ambos equipos empiezan a soltarse y crean situaciones de peligro (buenas internadas de Manu Galán y Fran Ávila por sus bandas), pero fallan en el pase final. Caballero la volvió a tener en el 42 tras un córner, pero su remate de cabeza forzado pasa junto al poste. Y en el descuento el Burgos perdona ya pocas veces Hernández tendrá una ocasión tan clara para marcar: le llega un balón franco en mitad el área pequeño y con todo a favor remata en semifallo y malogra el 0-1. Poco más dio de si una primera mitad igualada, en la que no se ha notado la diferencia de categoría, sin un dominador, con las defensas muy asentadas y sin que el contragolpe haya hecho acto de presencia.

La segunda mitad arranca sin cambios y con el Recre dando un paso al frente en ataque, pero la primera ocasión, de oro, es para los visitantes con un pase desde la defensa que permite a Hernández plantarse solo ante Victores, que le gana partida (49); el remate en segunda instancia de Artola tampoco tiene premio. Responde de inmediato el Decano con una gran internada de Fran Ávila y su pase de la muerte no encuentra rematador.

Por la izquierda Fran Ávila encuentra un filón pero no hay quien saque partido a sus internadas, y continúa el intercambio de golpes sin que tenga reflejo en el marcador. Calero mueve su banquillo con un triple cambio dando entrada a Curro, Bermejo y Gaspar.

El conjunto de Abel sigue llegando al área rival con facilidad, pero le falta pólvora en los metros finales; aprieta el Decano y Caballero remata bien pero el meta despeja a córner. El partido está vivo y ha dado un salto de calidad respecto a los primeros 45 minutos. Dopi sale en el 66 buscando un revulsivo y seis minutos después entran en acción Jordi Ortega e Iago Díaz. Abel pone toda la carne en el asador porque ve que la victoria está al alcance de la mano.

En el 74 una gran combinación visitante permite a Curro entrar en el área y soltar un disparo que se estrella en el poste con Victores ya batido. El peligro ronda una y otra área, y ahora un peligroso balón del Burgos no encuentra quien lo remate. El choque entra en su recta final sin un pronóstico claro. Las fuerzas ya escasean, al igual que las ocasiones y todos prefieren asegurar para no cometer errores. El colegiado añade 4 minutos en los que el gol no aparece, dando paso a la prórroga.

El Recre se mete atrás, el Burgos toca y toca y Bermejo pone un balón que sale lamiendo el poste (95). Iago Díaz despierta a los locales con una larga carrera con el balón controlado y su remate final acabar en córner (100). Se saca de esquina y nueva oportunidad albiazul. El Decano está vivo, su afición empuja y ahora el que lo pasa mal es el Burgos.

Valcarce, de cabeza, pone a prueba a un seguro Victores (114). Fallan las fuerzas, faltan las ideas y el cansancio se adueña del choque. Los visitantes insisten y una internada de Valcarce 'hasta la cocina' acaba con un pase de la muerte sin rematador (115). Y como sin gol no hay paraíso, la eliminatoria se decide en los penaltis.

Ahora hay que volver a engancharse a la Liga, porque el fin de semana que viene (domingo, 12:00) toca visitar al Utrera y seguir dando pasos en el largo camino que conduce al ascenso, el gran objetivo de la temporada.

Ficha técnica

Recreativo de Huelva: Adrián Victores, Manu Galán, Adri Crespo, Bernardo, Fran Ávila (Juanjo Mateo 115), Rubén Serrano (Mbaye, 97), Josiel Núñez (Jordi Ortega, 72), Laerte (Iago Díaz, 72), Adriá Arjona, Peter (Enric Martínez, 115) y Caballero (Dopi, 66).

Burgos: Dani Barrio, Fran García, Zabaco, Navarro (Atienza, 78), Artola (Curro, 62), Mourad (Valcarce, 91), J. Hernández (Bermejo, 62), Córdoba, Areso, Saúl Berjón (Gaspar, 62)y Mumo (Elgezabal, 78).

Árbitro: Hernández Maeso (Extremadura), asistido por Judith Romano y González Narváez. Amonestó a Rubén Serrano, Adriá Arjona, Jordi Ortega; Mumo, Curro. En los penaltis marcaron por los locales Manu Galán, Dopi y Enric Martínez y fallaron Iago Díaz y Arjona; por los visitantes acertaron Bermejo, Gaspar, Elgezabal y Curro y erró Atienza.

Incidencias: Partido de la primera eliminatoria de la Copa del Rey disputado en el Nuevo Colombino, que registró la mejor entrada de la temporada con más de 9.000 espectadores en las gradas.