Hora de reivindicarse en el Recreativo

El Recreativo de Huelva-Cabecense de este domingo en el Nuevo Colombino (18:30) no es un partido más, tanto en lo extradeportivo como en lo deportivo. El Decano le ha dado carácter benéfico por su acuerdo de colaboración con el Banco de Alimentos, y pese a ser un encuentro de trámite a nivel clasificatorio (el conjunto onubense ya es matemáticamente campeón del grupo y está ascendido, mientras los sevillanos han perdido la categoría), supondrá la despedida del equipo ante sus aficionados y también la última oportunidad de varios jugadores para lucirse en casa.

El Recre, tras conseguir el ascenso en su jornada de descanso, se 'presentó' ante su afición como equipo de Segunda RFEF el pasado jueves ante el Córdoba B; en la previa del choque, el técnico albiazul Alberto Gallego dejó entrever que haría algunos cambios, pero no muchos, ya que tocaba premiar a los jugadores que más habían defendido la camiseta del equipo durante la temporada. “Daré oportunidades, pero no hay que olvidar que en el Recreativo hay que ganar siempre y los minutos no son regalados”. Y ese día salió con Rubén Gálvez, Juanjo Mateo, Cancelo, Ismael Barragán, Manu Galán, Pata, Víctor Barroso, Adriá Arjona, Dani Sales, Rubén Jurado y Juan Delgado. Muchos titulares.

Y si hay un partido para hacer rotaciones es el de este domingo, porque el siguiente, con el que se cierra la Liga, es en Tomares, cuyo equipo se está jugando la permanencia con el Cartaya. Y si la salvación se decide en esa última jornada, no sería lógico salir con los suplentes y perjudicar al otro equipo onubense de la categoría...

Así, seis jugadores han disputado ya más de 2.000 minutos con el Decano esta campaña: Rubén Gálvez (2.570), Ismael Barragán (2.562), Adriá Arjona (2.348), Manu Galán (2.314), Juanjo Mateo (2.227) y Víctor Barroso (2.093).

Otros seis futbolistas han superado los 1.000 minutos: Pablo Gallardo (1.828), Pedro Pata (1.755), Peter (1.703), Juan Delgado (1.288), Chendo (1.234) y Dani Sales (1.192). Y hay once albiazules que no superan esa cifra y muchos de ellos son candidatos a ser titulares este domingo: Álex Moreno (892), Ale Limón (693), Anaba (692), Rubén Jurado (470), Diawará (445), Rubén Serrano (415), Perotti (360), Enric Martínez (291), Juanito (281) Cancelo (153), Gonzalo Piña (130) y Bouba (57).

Dado que este fin de semana no hay jornada en la División de Honor y por lo tanto el Atlético Onubense no tiene partido, aumentan las opciones de salir de inicio de Ale Limón (tras dos meses sin jugar con el primer equipo volvió ante el Cartaya, siendo titular) o Rubén Serrano (tras ser un jugador importante al inicio de Liga, en los últimos cuatro meses ha jugado un partido por mes con el primer equipo), entre otros.

Será la penúltima oportunidad para varios jugadores de demostrar que tienen cabida en el próximo proyecto. Y eso sin olvidar que el Recreativo tiene la obligación de salir a ganar pese a que el objetivo esté ya cumplido; uno de los retos que tiene por delante es ser el mejor equipo de la categoría; por ahora promedia 2,46 puntos por encuentro, sólo superado por los 2,55 del Mallorca B. Si quiere ser el rey de la categoría, debe ganar y esperar un tropiezo del filial bermellón (al que le quedan cuatro partidos).