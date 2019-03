El Decano no acepta las entradas ofrecidas por el Málaga

El consejo de administración del Recreativo ha emitido un comunicado oficial en el que ha señalado que "ha decidido no aceptar la remesa de entradas definitiva ofrecida por el Málaga" para el encuentro que disputarán el Decano y el Atlético Malagueño el próximo domingo (12:00) en el Campo de la Federación Malagueña de Fútbol.

Varias han sido las razones por las que el Decano ha decidido declinar las localidades ofertadas por el club costasoleño. En primer lugar, el Málaga solo ha puesto 220 billetes a disposición del Recreativo, un número insuficiente, según el club albiazul, "dados los viajes organizados y las demandas individuales de abonados". Además, existían más dificultades, ya que la entidad malacitana no enviaba las entradas físicamente para poder ser puestas a la venta en el Nuevo Colombino, sino que en Huelva se realizaba la reserva y luego se retiraban en Málaga. Ante ello, el Recreativo ha decidido no aceptar el ofrecimiento y que sean los propios aficionados del Decano los que adquieran sus entradas de manera particular.