Recreativo y Córdoba empatan tras un descuento loco (2-2)

Al final Recreativo y Córdoba fueron más primos que hermanos. Los dos pudieron ganar el partido y ninguno lo hizo, aunque los últimos compases del choque parecen dejar algo más contento al cuadro de Alberto Monteagudo que fue infinitamente superior en la primera parte, pero que se desvaneció en el segundo tiempo. Los visitantes tuvieron el triunfo con un gol en el 92, pero el destino les tenía preparada una broma macabra con forma de autogol en la siguiente jugada que deja un punto en el casillero de cada equipo.

No varió mucho la fisonomía del Recreativo con respecto a los últimos encuentros del pasado año. Monteagudo dispuso un 1-4-2-3-1 y se movieron solo algunas fichas. La sanción de Diego Jiménez abrió la puerta de la titularidad a Morcillo, mientras que Isi Ros, que se perdió el duelo en Algeciras por acumulación de amonestaciones, relegó a Víctor Barroso al banquillo. El cambio menos esperado fue la incorporación de Quiles desde el inicio, quizás para aprovechar la motivación del onubense ante su exequipo, por Gerard.

Lo cierto es que al Recreativo le ha sentó bien el parón invernal. Tras los primeros veinte minutos de partido, que fueron de tanteo, el Decano se hizo con el timón del choque. Los albiazules comenzaron a pisar el campo del Córdoba con mucha más continuidad y se hicieron con el dominio del encuentro, recuperando rápido el esférico y buscando la portería contraria. No necesitó mucho el cuadro de Alberto Monteagudo para marcar su primer gol del año, pues en el minuto 23 Carlos Martínez colocó un centro raso al espacio entre la frontal del área y el punto de penalti. Allí llegó Quiles desde segunda línea para recepcionar, parecía que el onubense se había quedado sin ángulo con la oposición de Xavi Molina, pero logró sacar un disparo seco al palo corto que sorprendió a Isaac Becerra y que rompió las tablas.

El Recre se desató con el tanto y empezó a zarandear al Córdoba con multitud de acercamientos con peligro, aunque le costó finalizar con claridad. Volvería a probar fortuna poco después Isi Ros con un tiro de fuera del área que obligaba al portero visitante a meter los puños. Las incursiones de Nano fueron un quebradero de cabeza para el Córdoba, que tuvo la suerte de aguantar el chaparrón en pie hasta que sonó la bocina y ambos conjuntos enfilaron a vestuarios.

El Córdoba sabía que el partido estaba abierto y que el Recre lo había dejado con vida y Agné dio entrada a Owusu. Con él cambió el panorama por completo. Los visitantes empezaron a hacer daño a la contra y el Recre ya no encontró tanta facilidad para pisar campo contrario. Además, el conjunto de Monteagudo volvió a sufrir mucho en las transiciones. En una contra blanquiverde tuvo que emplearse al máximo Nauzet para salvar, con los pies, un tiro raso de Fernández.

Monteagudo quiso taponar el centro del campo con la entrada de Sergìo Jiménez por Quique Rivero, pero el Córdoba acumulaba muchos jugadores en zonas intermedias y su ataque encontraba las grietas en el entramado defensivo albiazul. De las Cuevas apareció mucho más por dentro y en una conducción del ex de Osasuna o Sporting nació una clara ocasión para Javi Flores, que penetró en el área y se sacó un disparo con la zurda que se volvió a encontrar con la enorme figura de Nauzet. La insistencia del Córdoba dio sus frutos poco después. Owusu se escapó dentro del área y cuando se acercaba a la línea de fondo fue derribado por detrás por Morcillo. Penalti. De las Cuevas no falló desde los once metros y convirtió el empate con un disparo fuerte y raso al centro.

Con la igualada no se conformaban ninguno de los dos conjuntos, pero la ventaja la parecía tener el Córdoba, que venía en inercia positiva. Sin embargo, fue el Recre el que retomó las visitas a las inmediaciones de Isaac Becerra, aunque gestionó mal sus opciones de ataque. Chuli rondó el gol con un disparo de media distancia que dio en un defensor y se marchó a córner. Tuvo una buena opción Miguel Cera, pero el tiro desde fuera del área del onubense dio en el lateral de la red.

El partido parecía esfumarse con el empate a uno, pero nada más lejos de la realidad. Los últimos segundos del choque fueron vibrantes. El Nuevo Colombino se quedó helado cuando un saque de esquina botado al primer palo fue prolongado y encontró la cabeza de Djetei para hacer el 1-2. El Córdoba celebró el tanto como si el que marcase ganaba, y es que apenas restaba tiempo. Pero el fútbol tenía guardado un premio de consolación para el Recre. Los blanquiverdes que no se esperen carbón pasado mañana porque su castigo fue ver como un centro de Nano al segundo palo encontraba la cabeza de Jesús Álvaro para recolocar las tablas, ya sí que no hubo tiempo para más.

Ficha técnica:

Recreativo: Nauzet; Cera, Borja García, Morcillo, Nano; Gustavo, Quique Rivero (Sergio Jiménez, 53'); Isi Ros, Quiles (Chuli, 78'), Carlos Martínez (Víctor Barroso, 71'); y Rubén Cruz.

Córdoba: Isaac Becerra; Fernández, Djetei, Xavi Molina, Raúl Cámara (Owusu, 46'); Imanol; De las Cuevas (Ángel, 93'), Javi Flores, González, Jesús Álvaro; y Juanto Ortuño (Zelu, 59').

Goles: 1-0 (23') Quiles. 1-1 (75') De las Cuevas, de penalti. 1-2 (92') Djetei. 2-2 (94') Jesús Álvaro, en propia puerta.

Árbitro: López Jiménez (C. Catalán). Amonestó a los locales Quique Rivero, Sergio Jiménez, Víctor Barroso y Rubén Cruz y a los visitantes Juanto Ortuñoy Owusu.

Incidencias: Unos 8.000 espectadores, con cerca de 800 aficionados del Córdoba en las gradas del Nuevo Colombino. Se guardó un minuto de silencio en memoria de todos los seguidores del Recreativo fallecidos en el pasado año 2019.