Recreativo - Conil (2-0): Que el ritmo no pare

El Decano está abonado a la victoria. A los tres puntos. De una a otra y tiro porque me toca. El Recre está abonado a una fiesta que no termina, como la canción de Patricia Manterola. Otro resultado positivo. Esta vez 2-0 ante el Conil, en otro partido entre semana. Con muchos minutos en las piernas en pocos días pero que no se notan en el marcador. Ya son 13 puntos de distancia con el Utrera. Y el ascenso no deja de ser más que una cuestión de semanas.

Los primeros compases del encuentro fueron un monólogo absoluto del Recre. Con las ideas, con el fútbol y con el balón. Se podrían contar con los dedos de las manos los segundo que el Conil tuvo la posesión en los primeros cuatro minutos. Cuatro internadas y dos saques de esquina fueron las consecuencias de la ambición recreativista en el robo del balón sumado al continuo movimiento en el medio del campo y las buenas decisiones de Adri Arjona.

Todo esto paró en seco. El Conil entró en el partido cinco minutos tarde pero avisó con un disparo que dio en la parte alta del larguero, y una arrancada desde atrás que, menos mal se quedó en fuera de juego. El toma y daca los contestaba el Recreativo con saques de esquina, que sumó 5 en apenas un cuarto de hora.

No terminaban de llegar las ocasiones claras para los onubenses y por eso Rubén Jurado bajó su posición en busca de balones que atrajeran un peligro mayor a la portería de Fran. La primera más clara llegó en una triangulación entre Gallardo, Juanjo Mateo y Peter, aunque el jugador africano no golpeó bien a un crucial balón que llegó en el centro del área y disparó fuera.

El partido se durmió, como el ambiente en un Nuevo Colombino que acusó la fecha intersemanal del partido. Pasada la media hora el empate era justo y sin más historia que llegadas aisladas sin demasiados alardes para los cancerberos. El Decano lo siguió intentando por las bandas de Pata y Juanjo Mateo, y el Conil, que no recibía peligro claro, se quitó la presión y enarboló jugadas con sentido hasta que llegó la más clara del partido. Un potente disparo de Bazo desde fuera del área dio de lleno en el palo derecho de Rubén Gálvez. Y ya, el empate no era tan justo. Ahí se despertó el Recre y el Nuevo Colombino. Y se dio la vuelta a todo. Los últimos segundos del descuento hicieron desaparecer los debates de todo lo que había acontecido. Un balón medido a Peter para que corriera con campo por delante fue el inicio de lo que terminó siendo un golazo. El esférico en un intento de pase y de continuación de jugada se queda muerto en el área y ahí es donde aparece Rubén Jurado que viene desde más arriba, 2-3 metros de carrera primordiales, medio gol, para pasar el balón a Adri Arjona, de los mejores de la primera mitad, para disparar con potencia a toda la escuadra izquierda de la portería conileña y poner el 1-0 a la vera de la Ría.

Con el Conil obligado a adelantar líneas, el Recreativo arrancó la segunda parte en busca de arrancadas con mucho más espacio por delante. Algo que no tuvo el Decano en los primeros cuarenta y cinco minutos. Pero el conjunto conileño seguía ahí, dando la cara en un partido que no la perdió y buscó sus ocasiones para llevarse algún botín de Huelva. El míster visitante, Simón Carro, buscó aumentar el peligro de sus hombres con tres cambios, dos en el descanso y otro más en el 60'. Orihuela, Pascual y Juan Ureba en busca de cambiar la dinámica del choque. Alberto Gallego buscó el segundo gol los primeros cambios de fichas. Chendo y Rubén Serrano salieron al verde por Rubén Jurado y Álex Moreno a un partido que seguían pasando los minutos sin mucha historia que contar.

Hasta que el Decano pasó del disgusto a la alegría en apenas un minuto. Pablo Gallardo se lesionó y pidió el cambio. Por él salió Anaba, quien tocó por primera vez el balón con la cabeza para que Chendo acto seguido dejase un pase medido a Peter que con su velocidad se zafó de dos defensores dentro del área y hacer el segundo, en el 70', con una facilidad que asusta. Lejos de firmar ese marcador, el Recreativo de Huelva quiso más. Chendo tuvo el tercero en sus botas. Lo que iba a ser un mano a mano se quedó en un disparo in extremis por la llegada de un defensa y el portero despejó a saque de esquina. Consecuencia del mismo llegó un cabezazo peligrosísimo de Manu Galán. El Recre ya era dueño y señor del partido.

Victor Barroso con un disparo casi a placer se le fue arriba casi en el área pequeña. Juanito, con otro disparo puso otra ocasión. Ya estaba todo dicho pero el Recre no acababa hasta que pitido suene a final. El partido pudo acabar 5-0 con toda la tranquilidad con las ocasiones claras de Juanito, otro mano a mano de Chendo, y un remate al palo de Juanjo Mateo. No fue así. Pero el Recre ya era el rey de la pista de esta fiesta que no acaba. Que el ritmo no pare.

Ficha técnica

Recreativo: Rubén Gálvez, Juanjo Mateo, Pata, Manu Galán, Pablo Gallardo (Anaba 69'), Álex Moreno (Rubén Serrano 64'), Víctor Barroso, Peter (Juanito 78'), Adri Arjona (Enric Martínez 78'), Rubén Jurado (Chendo 64') e Ismael Barragán.

Conil: Fran, Bazo, Molina, Fran Paul (Revi 73'), Quintana (Orihuela 46'), Heredia, Javi Gómez (Pascual 46'), Solano (Juan Ureba 60'), Calderón, Gonzalo y Kiko.

Árbitro: Naranjo Marín, Cristian (Del. Sevilla). Amonestó al visitante Kiko.

Goles: 1-0 (45) Adri Arjona. 2-0 (70') Peter.

Incidencias: Partido disputado en el Nuevo Colombino aplazado por casos de Covid en el equipo gaditano.