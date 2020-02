Claudio Barragán: "Hay jugadores de talento y mi labor es sacarles rendimiento"

Claudio Barragán ha sido presentado en la tarde de hoy como nuevo entrenador del Recreativo. El valenciano ha sido presentado por el presidente, Manolo Zambrano, que le ha dado la bienvenida y ha deseado que "sus éxitos sean los del Recreativo. Lo primero que nos dijo es que entrenar al Recreativo no es entrenar a cualquiera y que estaba muy ilusionado".

El exdelantero ha querido "agradecer el interés que mostraron tanto Zamora como el presidente y el Recre, en general, para que viniese. Lo principal ha sido el interés, que el Recre esté en la situación en la que está no me supone ningún problema ni me genera ninguna duda. Desde que me llamó Zamora estuve dispuesto a venir, se le puede dar la vuelta a la situación, es complicado, pero por ganas e ilusión no va a quedar".

Sobre la posibilidad de implantar un estilo determinado en mitad de temporada ha aseverado que "principalmente tendremos que adaptarnos los unos a los otros. No queda mucho. Cambios serán los que tengan que ser. Cada uno tiene una forma de ser el fútbol, de interpretar el juego. En este caso creo que el equipo tiene cosas muy buenas, pero tiene otras no tan buenas y en esas tenemos que hacer hincapié para mejorar". En cuanto a las carencias del equipo ha comentado que "los futbolistas lo saben y el míster también lo había dicho en la sala de prensa. Si en esta categoría no eres contundente en las áreas se te escapan los partidos. Al Recre se le han ido partidos después de estar 89 minutos conectado y en uno que no se le ha escapado el partido. Es una lástima".

"Si en esta categoría no eres contundente en las áreas se te escapan los partidos"

De la composición de la plantilla y de las características de los jugadores, que le pueden dar cierta irregularidad al equipo ha dicho que "cada uno es como es. Hay cosas que se llevan en el ADN, o se tienen o no se tienen. Luego se puede tener talento, se puede ir al espacio... Los talentosos tienen más tendencia a ser anárquicos, a no ser regulares. Hay que hilar muy fino".

Claudio ha recogido el guante lanzado por Monteagudo en la mañana de hoy, aunque asegura que, de momento, no ha tenido contacto con el de Valdeganga: "No he hablado con el míster. Sé que estará fastidiado. No te quepa la menor duda de que si tengo que contactar con él lo voy a hacer porque siempre ha sido un profesional que me ha caído muy bien, sin conocernos personalmente, pero por dónde ha estado siempre ha dejado buena sensación".

De su primer entrenamiento ha comentado que ha visto a los jugadores "con mucha intensidad, es normal, ha habido incluso que frenarlos un poco. A mí no me tienen que demostrar nada, pero sí que tienen que entrenar con la misma intensidad que hoy. Este equipo entrena de lujo, ahora hay que transmitir esa intensidad en los partidos". A pesar de que ha sido una toma de contacto, ha indicado que "estamos metiendo cuñas en función de lo que nos vamos a encontrar en Don Benito. Hay pocos días, pero lo importante es que se vaya viendo lo que pretendemos. Creo que tenemos mimbres para desarrollarlo".

También ha hablado el míster de su forma de ser para decir que "tengo mi carácter, pero tampoco voy a tirar piedras sobre mi tejado. Domingo tras domingo jugarán los que creo mejores y más nos van a acercar a la victoria. Cada uno tendrá que asumir el rol que tenga. Esto es un equipo y hay que cambiar el yo por el nosotros. No solo hay que competir, hay que ser competentes también. Tenemos futbolistas de mucho talento y mi misión es sacarles el mayor rendimiento".

"Tengo mi carácter, pero tampoco voy a tirar piedras sobre mi tejado"

Del potencial del Recreativo ha dicho que "por entidad, el equipo está diseñado para llevar la iniciativa en la mayoría de los partidos. Pero en frente vas a tener un rival, que te va a someter y que vas a tener que defender y eso hay que tenerlo claro. Tenemos que ser muy compactos, muy equilibrados y luego en campo contrario ser muy atrevidos y creo que hay jugadores para ello".

Claudio ha firmado por una temporada con opción a otra más siempre y cuando meta al equipo en la Copa del Rey, pero el entrenador ha señalado sobre su futuro que "ni lo he pensado. No he pensado en más allá. Es como cuando te marcas un objetivo a principio de temporada, pero para llegar a él tienes que ir paso a paso. Para mí lo más importante es el partido del fin de semana y así hasta el final. Me preocupa el día a día y sacar el mayor rendimiento al grupo".

Sobre su sistema elegido ha explicado que "todos los sistemas son buenos si los jugadores se sienten cómodos. No voy a tener un sistema fijo. Podremos jugar 1-4-2-3-1 o 1-4-4-2, pero lo importante es que los futbolistas crean. Me gusta jugar con dos delanteros, pero todo dependerá de muchos factores, también me gusta jugar sin una referencia. Estudiaremos al rival y en función de ello decidiremos".

"Me gusta jugar con dos delanteros, pero dependerá de muchos factores"

De la falta de pegada del equipo ha espetado que "la contundencia es eso, la efectividad en ataque a la hora de acabar las jugadas. Tampoco tiene que ser una losa. El futbolista tiene que quitarse presión y liberarse. En el campo tiene que estar viviendo el partido, no puede estar relajado. Pero para hacer gol tenemos que generar situaciones, y sobre todo a balón parado también".

Acerca del mensaje que le gustaría que llegara a la afición ha comentado que "el mensaje se lo he mandado a los futbolistas. La afición es espectacular, tiene un gran nivel, pero ya le he dicho a los jugadores que si queremos tener a nuestra gente con nosotros tenemos que darles cosas. Mientras mejor juegues más cerca estás de la victoria, pero hay otras cosas, como el carácter, que hacen que la afición esté contigo".

Por último, el secretario técnico, Juan Antonio Zamora, ha explicado que el elegido ha sido Claudio por "su trayectoria, por lo que ha conseguido en los equipos en los que ha estado y creemos que puede darnos la solidez que necesitamos en todos los aspectos. La predisposición ha sido buenísima y ojalá podamos iniciar el próximo domingo con una victoria".