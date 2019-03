Carlos Martínez se incorpora parcialmente al trabajo grupal

Carlos Martínez se ha incorporado hoy al entrenamiento con el resto del grupo del Recreativo para trabajar parcialmente con sus compañeros, por lo que el atacante cordobés no está totalmente descartado para el choque del próximo domingo ante el Almería B, aunque sí que sigue siendo duda. El ex del Lorca sufrió molestias a mediados de la semana pasada que derivaron en una contractura muscular, su evolución ha sido positiva, pero el futbolista albiazul no forzará. En el entrenamiento de mañana volverá a probarse para ver si la mejoría sigue siendo efectiva.

De esta forma, Martínez es la única duda que tiene Salmerón para el choque del domingo (11:00) ante el filial del Almería. Confirmada está la ausencia del central malagueño Iván González, que vio su quinta amarilla del presente ciclo de amonestaciones ante el El Ejido, por lo que cumplirá castigo este fin de semana.