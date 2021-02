El Recreativo de Calle se estrena con un empate en La Línea (1-1)

El Recreativo ha cosechado un empate en el primer encuentro de la era Calle. El punto tiene un sabor agridulce, ya que el Decano no sumaba lejos del Nuevo Colombino desde la primera jornada, en la que empató en Sanlúcar (1-1), pero lo cierto es que el juego del cuadro albiazul no dictó mucho del mostrado antes del cambio de entrenador y que el Recreativo tuvo en su mano la victoria tras haberse puesto por delante en el marcador. Un más que dudoso e inocente penalti de Morcillo a Koroma le dio a la Balona la opción de rescatar un punto, aunque los nervios del Recre en la recta final del choque casi permiten a los de Calderón culminar la remontada.

De inicio Calle decidió cambiar de dibujo y jugar con dos puntas. Es cierto que el once albiazul estuvo muy condicionado por las muchas bajas que acumulaba el Decano, pero el preparador madrileño decidió que regresaran al primer plano pesos pesados y jugadores llamados a ser importantes como Diego Jiménez, Quiles o Chuli. El once completó lo integraron Nauzet en portería, Cera, Diego Jiménez, Jesús Valentín y David Alfonso en defensa, Matheus Santana y José Antonio González en el doble pivote, Yaimil en banda derecha, Chuli en izquierda y Seth y Quiles como referencias ofensivas.

La primera parte fue una invitación total a la siesta, por la hora y por el desarrollo del partido. El choque era una sucesión de duelos individuales, sin más; con mucho balón largo y pocas jugadas elaboradas. Ese guión de partido a lo único que invitaba era a esperar alguna jugada a balón parado o algún centro lateral tras una segunda jugada que pudiera desnivelar el marcador inicial, pero lo cierto es que las aproximaciones del primer tiempo no fueron demasiado significativas. En el minuto 11 una falta lejana a favor de la Balona concluyó con un remate de Paco Candela que se fue por encima del larguero de Nauzet. Poco después se aproximarían algo más los locales, con otro remate en el juego aéreo, esta vez de Iván Martín, que cabeceó cerca del poste de Nauzet.

El Recre tuvo que mover pronto el banquillo. David Alfonso sintió molestias y tuvo que ser sustituido por Morcillo. Ello significó que Diego Jiménez pasó al lateral zurdo. El zamorano, que rindió a buen nivel, tuvo una gran posibilidad al sumarse al ataque y rematar un servicio de Yaimil, pero el defensor no pudo orientar el balón hacia la portería de Nacho Miras. Calderón también cambió para darle entrada a Antoñito por Óscar Arroyo en un cambio que parecía responder más a una cuestión táctica, ya que el lateral tenía amarilla. Hubo que esperar prácticamente al descuento del primer tiempo para ver a uno de los dos conjuntos acercarse al área. Seth ensayó un disparo desde la frontal con la zurda que le salió muy centrado y que retuvo sin problemas Nacho Miras.

El segundo tiempo fue algo más movido, sobre todo a raíz del gol del Recreativo. Un saque de esquina botado por los albiazules terminó llegando a José Antonio en la banda opuesta, el cordobés encontró a Diego Jiménez, que prolongó para la entrada de Chuli por el costado del área. El onubense ensayó un disparo con la zurda que repelió Nacho Miras, pero que le regresó al delantero recreativista que, con la derecha ahora, convirtió el primer gol del partido. La Balona tuvo que recomponerse después de encajar el tanto y el choque pudo quedar casi sentenciado poco después con un lanzamiento directo de Víctor Barroso que besó el poste.

Pero la Balona fue cada vez más hacia delante y el Recreativo fue presa de los nervios. Había mucha distancia a la espalda de la defensa albiazul y demasiadas imprecisiones, un contexto de partido perfecto para que Koroma terminase haciendo algún daño. De una acción del de Sierra Leona llegó una clara opción de disparo para Antoñito, pero el extremo se topó con Cera. Entonces llegó la acción polémica del partido. Koroma cayó tras contactar con Morcillo en el lateral del área. Penaltito. Hubo contacto, pero habría que pensar si cualquier contacto es penalti y más en la posición en la que estaba el africano, de espaldas a portería y queriendo retrasar el balón. Interpretación y comprensión del juego que no mostró, al margen de su apreciación, Sánchez Sánchez. Pito Camacho fue el encargado de lanzar la pena máxima. Nauzet le adivinó las intenciones al pichichi de los gaditanos, pero el rechace le cayó a los pies de nuevo al delantero del cuadro gaditano, que empujó a placer, a pesar de la rápida reacción de Nauzet.

El gol dejó al Recre temblando y pidiendo la hora. Antes de que el colapso maniatara al Decano, Diego Jiménez pudo volver a marcar tras una jugada a balón parado, pero el de Benavente mandó arriba el balón que se había quedado suelto en el interior del área. A falta de dos minutos para la conclusión Luis Alcalde regateó en la frontal del área y se sacó un disparo que obligó a Nauzet a mandar el esférico a córner. En el saque de esquina el meta erró en su salida y dejó el balón muerto en el área de meta, un jugador balono remató, pero Ponce, que con Claudio solo tuvo minutos el día del Marino, sacó en la línea de gol. El último susto para el Recre llegó con un balón a la espalda de la defensa que casi se lleva Koroma entre una indecisión de Nauzet con Morcillo fuera del área, pero el meta volvió a estar muy rápido para abortar el peligro. No hubo nada más destacable y el Recre suma un punto que no le acerca demasiado a los tres primeros puestos, pero que sí le permite pensar que puede sumar cuando no juega en casa.

Ficha técnica:

Balompédica Linense: Nacho Miras, Danese, Carrasco (Nacho Huertas, 69'), Alomerovic, Arroyo (Antoñito, 26') (Chironi, 85'), Sergio, Candela, Coulibaly (Masllorens, 85'), Koroma, Iván Martín (Luis Alcalde, 46') y Pito Camacho.

Recreativo: Nauzet, Cera, Diego Jiménez, Jesús Valentín, David Alfonso (Morcillo, 22'); José Antonio González, Matheus Santana (Alberto Martín, 70'); Chuli (Ponce, 70'), Quiles (Sillero, 60'), Yaimil (Víctor Barroso, 60') y Seth.

Goles: 0-1 (59') Chuli. 1-1 (78') Pito Camacho.

Árbitro: Sánchez Sánchez (C. Extremeño). Amonestó a los locales Óscar Arroyo y Koroma y a los visitantes José Antonio González, Nauzet, Jesús Valentín y Yaimil Medina.

Incidencias: Encuentro disputado en el Municipal de La Línea.