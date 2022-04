Jaime Díaz: "He cumplido un sueño que no se me olvidará en la vida"

Jaime Díaz se estrenó como técnico del primer equipo del Recreativo con un merecido triunfo ante el Cabecense (3-0). El entrenador del Decano vivió un encuentro plácido con un marcador final corto para los méritos de los locales.

Jaime Díaz dedicó este triunfo “a todos los entrenadores de la provincia, del fútbol humilde, da igual las condiciones en las que trabajen, luchan por un sueño y algún día soñaron, como soñé yo, ser entrenador del Decano aunque fuera por un día; esta victoria va por ellos”.

Sobre su llegada al cargo comentó que “las circunstancias han sido las que han sido; el club necesitaba para estos dos partidos a alguien y apostaron por mi. He trabajado para este partido con una ilusión tremenda y he estado casi sin dormir; he disfrutado durante el encuentro y le estoy agradecido a los chavales (jugadores) porque me lo han puesto fácil desde que llegué, arropándome en todo momento. He cumplido un sueño que no se me olvidará en la vida”.

“El destino es caprichoso, cuando el club me lo comunicó estuve contento pese a la responsabilidad; ante el Cabecense era un partido importante por todo lo que había pasado y estoy contento por el partido que hemos hecho”.

Cuando le dijeron que iba a tomar las riendas del primer equipo “intenté empaparme de todo, estudiar el rival, ponerme al día de lo que pensaba la plantilla… luego el club me dio libertad a la hora de hacer la convocatoria y elegir el once inicial; hemos hablando en consenso (con los jugadores) porque queremos que todos disfruten del ascenso y hemos estado gestionando los minutos para que todos puedan participar”.

Jaime Díaz reconoce que “es un choque de emociones brutal cuando ves que el partido está ganado, el quipo juega bien y la gente disfruta, porque en el filial (Atlético Onubense) está siendo un año terrible (por los resultados); las sensaciones han sido contradictorias porque me acuerdo de dónde vengo y se me han venido muchas cosas a la cabeza. El Atlético Onubense tiene que seguir luchando, siempre hay que dignificar el escudo del Recreativo e intentar salvarnos”, concluye.