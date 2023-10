Recreativo: 'Bernard' deja al Nuevo Colombino sin fútbol

Domingo para olvidar en Huelva. La borrasca Bernard causó grandes destrozos en la capital onubense. Algo que se preveía, pero nunca se imaginaron los efectos que finalmente tuvo el temporal durante toda la jornada. Y para la que la Aemet activó la alerta naranja por viento y amarilla por lluvia, lo que llevó al Recreativo de Huelva y al Ayuntamiento a pedir la suspensión del Recre-Alcoyano, una petición que terminó aceptando la RFEF.

Hasta las 17:15 de este domingo no se confirmó, por parte de la Real Federación Española de Fútbol, que el partido quedaba suspendido a causa del temporal. Fue en ese momento cuando el árbitro del encuentro anunció, tras comunicarse con la Española, a ambos clubes de que el encuentro quedaba aplazado. La misma situación se dio en El Palmar, quedando de esta manera, el Atlético Sanluqueño-Córdoba también aplazado.

Con los aledaños del Nuevo Colombino totalmente afectados por el temporal junto con las balsas de agua acumuladas dentro del estadio albiazul esperaron los aficionados el comunicado del Recreativo de Huelva, mientras que en la capital la lluvia y el viento eran los principales protagonistas.

Antes de conocerse que finalmente el partido acabaría suspendiéndose, el Recre emitió un comunicado a través de sus redes sociales en el que informaba que había solicitado "a la Federación Española como órgano competente la suspensión del partido, siguiendo las recomendaciones de seguridad realizadas por las autoridades, así como en coherencia con la suspensión del resto de eventos deportivos y públicos en la ciudad previstos". Antes de saber la respuesta de la RFEF, la entidad albiazul también animó a los aficionados a "que se quedaran en sus casas por seguridad y no acudiesen al Nuevo Colombino", afirmando que "sentiremos en la distancia" el apoyo de la afición "por quien nos dejaremos el alma". Además, la entidad albiazul informó de que "devolverá el importe de las entradas de aquellos que ya las hayan comprado".

La suspensión del encuentro se conoció tan solo 45 minutos antes de las 18:00, hora prevista en la que rodaría el balón entre Recreativo de Huelva y Alcoyano. Tras conocerse la decisión de la RFEF, Jesús Vázquez, presidente del Decano, atendió a los medios de comunicación y manifestó que "las condiciones con acompañaban" y que por tanto, llevaban "desde mediodía en conversaciones con todas las entidades correspondientes para la suspensión y aplazamiento".

Jesús Vázquez aseguró que "había que dar los pasos correctos y no dependía de nosotros, que recordó que pidieron a los aficionados que no acudieran al campo, se jugara a o no el partido. "Pedíamos esa tranquilidad desde el aficionado para que se quedase en casa y no viniera si al final se jugaba", abundó, "lo decíamos por la seguridad del espectador", ya que "han salido cosas volando en el estadio y hay entradas de agua y filtraciones, así como por el propio desplazamiento de los aficionados al estadio".

Rubén Serrano también atendió a los medios. El albiazul declaró "que ya estaban todos los jugadores vestidos, preparados y mentalizados" para disputar el partido. Al jugador del Recreativo de Huelva le pareció "una decisión acertada ya que la climatología del día pues no ayudaba a la práctica del fútbol". "Los jugadores queremos jugar, pero las condiciones no son óptimas para ello" finalizó Rubén Serrano antes de abandonar el Nuevo Colombino.

El Recreativo de Huelva queda a la espera de conocer cuándo se jugará el partido correspondiente a la jornada 9 del grupo II de Primera Federación con el Alcoyano. La decisión causó malestar entre los aficionados del equipo blanquiazul admitiendo que el aplazamiento se debería haber efectuado con anterioridad evitando así los desplazamientos de los seguidores del conjunto de Vicente Parras y de su expedición hasta Huelva.