Revolución forzosa en Jumilla

El duelo ante el Ibiza no solo dejó la sensación de que el Recreativo podría haber sumado dos puntos más por los méritos acumulados, sino que dejó una ristra de bajas que minará el potencial albiazul el próximo fin de semana en Jumilla. Los tres jugadores apercibidos de sanción que había en la plantilla vieron su quinta amarilla en el choque ante el combinado balear del pasado domingo, por lo que Salmerón tendrá que introducir un mínimo de tres cambios en su alineación titular en la visita al combinado vinícola.

Diego Jiménez, Borja Díaz y Caye Quintana se quedarán en Huelva, en lo que supone una ausencia por línea para el envite del próximo domingo (12:00). Lo positivo es que Salmerón recuperará, casi con toda seguridad, a Jesús Valentín, que fue baja de última hora ante el Ibiza por un proceso febril que le impidió estar en la convocatoria, mientras que Alberto Quiles cumplió el partido de sanción que le impusó el Comité de Competición tras ver en Murcia ante el UCAM su quinta amarilla del primer ciclo de amonestaciones y también estará a disposición del técnico.

Así, ahora la duda está en saber si Salmerón mantendrá la defensa de cinco o cambiará de sistema ante las ausencias obligadas. Lo cierto es que la polivalencia de la plantilla recreativista permitiría al míster del Decano mantener el sistema sin realizar cambios demasiado sustanciales. La indisponibilidad del capitán Diego Jiménez puede ser suplida por Jesús Valentín. De hecho, el ex del Córdoba ya fue titular ante el UCAM el día de su debut como albiazul relegando al canterano del Villarreal al banquillo y todo hacía indicar que el canario hubiera mantenido su puesto el domingo en el once inicial si no llega a ser por su estado físico. Los problemas en la defensa, por lo tanto, podrían ser fácilmente solventables.

La vuelta de Quiles también abre un abanico de posibilidades para Salmerón del centro del campo hacia delante. Teniendo en cuenta los movimientos más habituales del técnico es bastante posible que Pablo Andrade vuelva a la titularidad en el carril zurdo, lo que posibilitaría la presencia de Iago Díaz en posiciones más adelantadas, manteniéndose Llorente y Tropi en el doble pivote y formando el ex del Lugo junto al onubense y Ródenas el tridente de ataque.

Jesús Valentín, Quiles y Pablo Andrade son los que cuentan con más opciones de jugar

No obstante, las alternativas que puede manejar el preparador almeriense son mucho mayores. Si el ex del Murcia decidiera darle continuidad a Iago Díaz como carrilero zurdo serían varios los jugadores con opciones de ingresar en el once. De todos ellos, parece que sería Víctor Barroso la primera opción en estos momentos, ya que el canterano cuenta con un mayor ritmo de competición que Marc Caballé o Carlos Martínez. Estos dos últimos cuentan con la total confianza de Salmerón, pero las lesiones que han atravesado les han impedido alcanzar su mejor momento de forma, pero precisamente lo que necesitan es sumar minutos y agarrar ritmo competitivo, por lo que también opositan a una plaza en el once.

Otra opción sería dar a Chico Díaz su primera titularidad como recreativista. El sevillano no ha tenido oportunidades en los últimos encuentros, pero es la referencia ofensiva más clara dentro de la plantilla albiazul para suplir a Caye Quintana.

Así, Salmerón manejará todas las alternativas durante la semana y el técnico decidirá en función del desarrollo de los entrenamientos.