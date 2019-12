Monteagudo: "A mí esta situación no me va a hacer pequeño"

El técnico del Recreativo, Alberto Monteagudo, ha comparecido ante los medios al término del choque ante el Badajoz. El de Valdeganga analizó la derrota ante el cuadro pacense comentando que "no hemos empezado mal, luego ha habido demasiadas distancias en el medio ante un equipo fuerte por dentro. Ellos han tenido alguna contra con espacio, pero nos ha faltado mordiente arriba, sobre todo en el primer tiempo. Al final nos vuelven a marcar en el balón parado. Nosotros hemos tenido un par de acciones para empatar, pero ha sido un quiero y no puedo".

Sobre su situación y la posibilidad de un posible cese ha comentado que "son muchos partidos sin ganar. Veo a la gente cómo está, preocupada por su equipo y cabreada con el entrenador y los futbolistas, pero es mi trabajo y mi trabajo es intentar darle la vuelta a la situación. Es lo que me han enseñado y es lo que voy a hacer, intentar cambiar la crispación que hay en el Nuevo Colombino por aplausos y victorias. Ahora es cuando se ven a los futbolistas y es lo que les he transmitido, a mí no me va a hacer pequeño, al revés, quiero ser mas contundente. Los jugadores son los que son y tenemos que sacarlo nosotros". Ha continuado indicando que "sé cómo es el mundo del entrenador. Sufro por ver al equipo no ganar, pero no por mi puesto. A veces pasa esto. Todos sabéis que no hemos merecido estar nueve partidos sin ganar, aún no estando en los cuatro primeros si que estaríamos más arriba. Estoy fuerte y el fútbol es esto". También ha hecho un análisis de su situación personal para decir que "he vivido situaciones buenas, malas y regulares. No puedo trasladar a mi familia la frustración del fútbol, hay que transmitir que hay que luchar para intentar cambiar la situación".

El míster albiazul ha admitido que tiene la sensación de que todo lo que puede salirle mal al equipo le sale, pero entiende que la solución puede estar en "ponernos por delante alguna vez, la primera que tengamos meterla, la que tiene Isi meterla al final y que ese arreón te permita ganar el partido... Esas cosas que no se nos están dando. Los jugadores a día de hoy están anímicamente mal y están peor de lo que es su nivel. Tenemos que insistir y corregir. Tenemos que encajar muchos menos goles, vamos a empezar por ahí y luego convencer a los jugadores de que no podemos pasar de pelear por lo máximo a estar cerca del descenso, yendo partido a partido".