Recreativo: El partido ante el Atleti B puede ser "similar" al del Real Madrid Castilla

Nueva semana y nueva oportunidad para el Recreativo de Huelva. Tras la victoria al San Fernando, los albiazules tomaron aire y afrontaron con más tranquilidad el trabajo realizado antes de viajar a Madrid para visitar al Atleti B en el Cerro del Espino este sábado (18:00).

El equipo de Abel Gómez "tiene claro lo que puede mejorar, situaciones de campo contrario y ser un poco más incisivos y, también en situaciones de transición", admitió el técnico en la rueda de prensa previa a encuentro de este sábado. El míster albiazul además que aseguró que la plantilla tiene que "fortalecer las cosas que se hicieron bien a nivel defensivo, a nivel de juego y encontrar los espacios que queríamos".

Abel Gómez incidió que la cita con el filial colchonero puede ser un "partido similar" al del Real Madrid Castilla en el Alfredo di Stéfano. El Atlético de Madrid B es un "rival que domina varios registros y es capaz de salir combinando y de buscarte el largo porque tiene dos centrales con muy buen golpeo".

El Recreativo de Huelva "tiene que saber manejar el partido, saber cuándo hay que tener posesiones largas, cuando hay que ser vertical", el equipo, en ese sentido, "tiene clara la idea y sabe el plan de partido que queremos".

El Decano tiene que "mejorar a nivel ofensivo" y cuando vienes de "resultados negativos no tienes eso tan claro y son partidos complicados porque no tienes ese nivel de confianza que si te dan las victorias". Abel Gómez no se muestra preocupado porque el plantel "ha trabajado bien durante la semana con las ideas claras y, sobre todo, será un partido "de tener mucha personalidad y dominar el partido para generar lo máximo posible en ataque".

El Recre ha hecho "goles con gente de segunda línea, pero es verdad que los delanteros son los que viven de los goles y a raíz de ahí es una cuestión de acierto". El entrenador del Decano reconoció que los arietes " viven mucho de los momentos y situaciones". Destacó que "Caye está teniendo las ocasiones y a medida que afine la puntería nos dará los goles que queremos".

Las bajas para la jornada 12 continúan siendo Raúl Navas y Pablo Caballero. El argentino "completó la semana de entrenamientos, pero tiene que mejorar a nivel condicional y hay que trabajar con tranquilidad para que a nivel físico esté listo para competir".

El duelo de este sábado "será bonito" porque "te mides a chavales jóvenes con mucho potencial" y el Recre visitará el Cerro del Espino con el objetivo de "demostrar que también estamos a un nivel alto".