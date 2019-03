El Recre vive en estado de gracia

Uno imagina a Salmerón de pie en el vestuario con 18 chavales enfrente. Una pregunta al aire. ‘Jugadores, ¿cuál es vuestro oficio?’. Una respuesta al unísono: ‘Ganar, ganar, ganar…’ Y con esa palabra tatuada en la frente saltan al césped. Porque de eso se trata cuando se habla de deporte profesional, de ganar y punto. El camino que elija el Recreativo da un tanto igual. Es una máquina tan perfectamente engrasada que siempre lo encuentra. Ni siquiera en mañanas con tantos elementos en contra como la de ayer, cuando lo normal habría sido ceder como mínimo un empate, cae. Su paso es muy firme. El Decano es una cadena perfecta, en la que todos sus eslabones transmiten la misma fuerza. Si en un extremo hay un delantero que firma otro doblete para remontar como en Talavera, en el otro hay un portero que salva dos goles cantados para mantener vivo al grupo en tiempos de zozobra. Curiosamente en ese mismo partido en tierras manchegas paró un penalti. Todos señalan esa victoria como el punto de inflexión albiazul. Entre un eslabón y otro hay un bloque que funciona como uno solo, que no se descompone ni con el marcador contrario, que sabe cuando defender y cuando atacar, cuando morder o cuando protegerse. Se encuentra en ese estado de gracia propio de los equipos a los que todo les sale.

La lesión de Alberto Ródenas a la media hora de juego trastoca los planes de Salmerón y lo obliga a cambiar el equipo

En el Recre hay que creer siempre. Si empieza por detrás en el marcador, si tiene una mañana espesa o si su rival disfruta de claras ocasiones de gol. Da igual. Los gladiadores de Salmerón tienen muy claro su oficio. En Almería un doblete de Caye Quintana le valió para sumar tres nuevos puntos. Ya es segundo en la clasificación. El play off está ahí delante. El Almería B fue el Almería B. Ni más ni menos. Para lo bueno y para lo malo. Encontró en el minuto 9 una genialidad en las botas de Óscar Lozano para ponerse por delante. Una indecisión en un córner albiazul, una pérdida y balón al atacante rojiblanco. Con el equipo completamente volcado sobre el área local y con Marc Martínez adelantado como es natural, si un futbolista la coloca donde la puso el del filial almeriense poco más se puede decir. Un golazo de calidad. Uno de esos que de cien sale uno y le tocó sufrirlo al Recre.El Decano era superior. Lo demostró hasta el minuto 9 y del 9 en adelante. Los albiazules tuvieron por medio de Fernando Llorente una clara oportunidad a los dos minutos de juego. No fue gol, pero sirvió para evidenciar la otra característica rojiblanca: su fragilidad. Defensivamente sufrió mucho cuando le apretó su rival. Así, tras el varapalo del gol no hubo tiempo para el lamento. El Recre dio un paso al frente, se plantó en el campo contrario y buscó una y otra vez hacerle daño a su rival. A los 20 minutos ya había empatado Caye Quintana con una acción de nueve y un balón ajustado al palo.

Algunos errores en la toma de decisiones en los metros finales obliga a los albiazules a llegar con el partido abierto hasta el final

El partido volvió así a su estado natural. Control albiazul y destellos del filial. Por ese camino debió proseguir, con el 1-2 mucho más cerca que el tanto local, hasta que la lesión de Ródenas trastocó el plan. A la media hora tuvo que reconstruir su equipo Salmerón con la entrada de Quiles por el ilicitano. Fueron minutos de algunos desajustes y pérdida de verticalidad onubense que hizo que el tramo final de la primera parte se atascase algo. Ya no volvió a estar fino el Recre, al que le penalizaron demasiados errores en los metros finales, donde la toma de algunas decisiones le impidieron amarrar las victorias antes.Salmerón no terminó de gustarle la nueva fisonomía de su equipo. Sin Ródenas perdía un estilete rápido y profundo. El partido requería mucho más dinamismo. En el 59 metió en el campo a Andrade para ganar la profundidad perdida por la banda zurda. Tenía media hora por delante. El partido seguía en una peligrosa fase de indefinición. Curiosamente, los mejores minutos onubense fueron hasta el 1-1. Del gol de Lozano al tanto de Caye Quintana tuvo el Decano un horizonte claro.

Marc Martínez salva con dos grandísimas intervenciones el tanto rojiblanco en la fase de mayor desconcierto

El Almería B comenzó a abrirse, a ceder espacios y a partirse. Un filial es un filial. Los rojiblancos se olvidaron del repliegue y la defensa a partir del minuto 70. Se lanzaron al ataque sin miramientos. Caye tuvo dos ocasiones claras para hacer el 1-2. Ante el final de descontrol que planteaba el cuadro rojiblanco dio respuesta Salmerón. Marc Caballé entró al campo. Ya la tendencia era clara a favor de los onubenses.No venía nada bien el correcalles al Recre. Cuanto más cerrado sean los partidos, mejor para sus plantes. Caye Quintana y Llorente se estorbaron en el 76 en la más clara de la segunda mitad. No supo cerrar el partido ni encontrar ese último pase para sacar tajada de los espacios que le mostraba el local. El Almería B tuvo la suya en el 80. La salvó como siempre Marc Martínez. Pina estuvo blando al cerrar una contra, permitió al delantero rojiblanco plantarse ante el meta onubense que en el mano a mano se hizo inmenso a su rival. De nuevo salvó el capitán albiazul a su equipo con un golpeo de Toril duro un minuto después. La clave estaba en los espacios. Llevaba media hora con el rival abierto sin encontrar la vía hasta que apareció Alberto Quiles con una genialidad. El onubense se hizo 40 metros en solitario tras zafarse de sus rivales para ceder en boca de gol a Caye Quintana. Le regalo el tanto de la docena al de Isla Cristina. 1-2 en el 88 y para Huelva con tres puntos más. A pensar en el San Fernando.

FICHA TÉCNICA:

Almería B: Jero, Navas, Dani Hernández, José Alonso, Igor Engonga, Youness (Callejón 73’), Javi Moreno, Mario Abenza, Sergio Pérez (Dani Albiar 77’), Cristian Herrera (Toril 46’) y Óscar Lozano.

Recreativo: Marc Martínez, Pina, Israel Puerto, Tropi, Iago Díaz, Llorente, Caye Quintana, Borja Díaz (Andrade 59’), Diego Jiménez (Marc Caballé 76’), Ródenas (Quiles 29’) y Valentín.

Árbitro: Moreno Muñoz (murciano) Mostró amarilla a los locales Navas, Engonga, Sergio Pérez y Toril; y a los visitantes Israel Puerto, Tropi, Pina y Fernando Llorente.

Goles: 1-0 (9’) Óscar Lozano. 1-1 Caye Quintana (20’). 2-1 Caye Quintana (88').

Incidencias: Encuentro disputado en el estadio de los Juegos del Mediterráneo ante unos 150 espectadores, un centenar de ellos llegados desde Huelva para animar al Recre. El Decano jugó con la segunda equipación de la temporada pasada al no aceptar el colegiado ninguna de las dos de la actual.