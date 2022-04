Trámite amargo para el Recre en Tomares (3-2)

Un trámite para el Recre pero no para su rival. El Decano certificó su ascenso hace varias semanas, quedando así la temporada resuelta pero con meros trámites por delante. El cierre de la Tercera RFEF. Punto y final a la categoría más baja de su historia, al pozo más hondo que nunca pensó tocar. Una temporada marcada por las victorias y los buenos resultados, que no se concluye de la forma esperada.

El dibujo del Decano en el césped fue con Gonzalo Piña bajo palos, defensa de cuatro con Serrano y Limón como centrales y en las alas Juanjo Mateo y Diawara. El centro del campo lo trabajaron Dani Sales como pivote defensivo, Adri Arjona y Enric Martínez. En ataque actuaron Perotti, Bouba y Chendo.

La jornada no empezó de la forma más favorable al Recreativo. Un cúmulo de buenas acciones del Tomares crearon las primeras ocasiones del partido a su favor, pero el Decano no tardó en despertar. Una acción a balón parado fue lo que adelantó al conjunto onubense a los diez minutos de comenzar. El centro de Enric encontró la cabeza de Bouba que la mandó al fondo de la red. Esa fue la clave y lo que dio el giro al encuentro. El Recre despertó y en cada jugador las ganas y el hambre de golear. No tardó en llegar el segundo de la bota de Perotti. El sevillano la picó por encima del portero poniendo así el segundo para los albiazules.

El resto fue un monologó del Decano. Plena posesión no acompañada con el número de ocasiones, que no fueron innumerables. Se cerró así una primera parte sin mucho jugo que exprimir. El Recre se acomodó en el resultado y, a pesar de morder, no marcó, ni siquiera amagó en hacerlo.

Mismo dibujo y misma dinámica en el segundo acto de juego, pero con sorpresa. El Tomares salió demostrando a lo que venía. Es por ello que, Gonzalo Piña no salió imbatido de su temporada. Un lanzamiento cruzado de Sergio López no pudo afrontarlo el portero albiazul, llegando así el primer tanto del conjunto sevillano. El Decano se confió y el Tomares volvió a cogerle la vuelta. El segundo por parte del Tomares llegó tras varios rebotes en el área que defiende Piña.

Una sorpresa anunciada. El Tomares salió apretando remontó. Un gol de Mesa desde la frontal adelantó al equipo tomareño. El Recre se desinfló y con él, el trámite azucarado que debió haber sido este encuentro. Todo se nubló, los planes de Jaime Díaz se vinieron abajo cuando en trece minutos el Tomares encontró tres veces la portería. Giro inesperado al partido, lo que queda ya era la improvisación e inclinar el partido hacia la portería rival.

Con el partido en contra, los de Jaime Díaz seguían sin encontrar la red. Ocasiones dispersas de Arjona y Jurado pusieron el fin a un partido en el que se esperaba de todo menos tres goles en contra y una derrota para acabar la temporada. Pero la Tercera RFEF ya es historia, el próximo objetivo está una categoría por encima.

Ficha técnica:

Tomares: Alex Carmona, Juan Delgado, Sergio B, Apolinar, Mesa, Pablo Chaves, Guille, Tono, Rufo, Sergio López y Espinosa.

Recreativo de Huelva: Gonzalo Piña, Juanjo Mateo, Dani Sales, Perotti (52' Barroso), Diawara, Bouba, Adri Arjona, Chendo (52' Jurado), Rubén Serrano, Enric Martínez (67' Juanito) y Ale Limón.

Goles: 0-1 (8' Bouba Barry); 0-2 (21' Perotti); 1-2 (50' Sergio López); 2-2 (59' Rufo); 3-2 (63' Mesa).

Incidencias: Amonestación a Pablo Chaves, Juan Delgado, Diawara, Rufo y Barroso.