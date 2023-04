El Recre quiere ser el "protagonista" en el duelo ante el Vélez

Nueva jornada y nueva oportunidad para el Recre. Los albiazules visitan este domingo (17:00) al Vélez CF tras una "semana importante" porque la plantilla ha recuperado a tres de sus lesionados que estarán disponibles para el duelo en el Vivar Téllez.

La semana de trabajo del Decano se basó en "seguir corrigiendo cosas" que el plantel albiazul tiene que mejorar enfocando los entrenamientos en base "al tipo de partido" que le espera al Recreativo en tierras malagueñas con "un rival bastante fuerte en casa" y que está "sacando muchos puntos".

Iago Díaz continúa de baja y Frán Ávila se une a su ausencia tras ver la quinta amarilla en el partido ante el Xerez DFC la pasada jornada en el Nuevo Colomino. En cambio, el Recre recupera a Juanjo Mateo, Mario Robles y Josiel Núñez, y aunque hay algunos jugadores "con molestias" Abel Gómez espera "que todos estén para competir".

Llegar a portería es uno de los hándicap de Recreativo de Huelva. El equipo no termina de ser resolutivo sobre el verde y generar jugadas ofensivas es uno de los aspectos a mejorar en el Decano. El cuadro albiazul solo necesita ganar y arrastrando este problema, no podrá conseguir el objetivo pero el vestuario recreativista "tiene 10 jugadores" para ello aunque pueda darse el caso de que "haya algún lesionado" o algún futbolista "que no esté en su mejor momento". El Recre "se centra en el gol" pero tiene que estudiar "más el proceso" y ser "más incisivos" para dar "un paso adelante" y terminar de finalizar esas jugadas que le permitan conquistar la meta rival "más allá del otro equipo".

"Son momentos de la temporada", los delanteros viven de "rachas" y el Recre "tiene que generar mucho" para que los albiazules "que tienen la capacidad de hacer gol" estén cerca de portería y "puedan finalizar" las jugadas cumpliendo con el objetivo.

El partido de este domingo "será diferente" por el tipo de campo en el que juega el Vélez CF, un feudo de césped artificial pero el Recre ha de ir "con la idea clara", "mantener a nivel defensivo la solidez" que está demostrando cada jornada y "con balón" tiene que "intentar ser protagonista" para mejorar "también en ese aspecto". "No será un partido vistoso pero deberá saber manejar la situación" en el Vivar Téllez.

El Vélez CF "ha ganado muchos puntos en casa" y recibe al Recre tras haber ganado sus dos últimos partidos. Un equipo que "hace bastantes cosas bien" y es fuerte en su campo por lo que el Decano "tiene que adaptarse bien y competir de la mejor manera".

Josema Gallero jugará este domingo, como anunció Abel Gómez en rueda de prensa este viernes. Juanjo Mateo vuelve y está al "100%" para el choque ante el Vélez CF pero este sábado "se valorará si sacarlo de inicio o no", junto con Josiel Ñúñez "que también trabajó durante toda la semana". Chinchilla, por su parte, "se siente cómodo de lateral" pero el técnico albiazul tendrá que estudiar qué es mejor "para este tipo de partido".

La segunda plaza no está asegurada y aunque el Recre la lleva manteniendo prácticamente toda la temporada "esto será una lucha hasta el final" en la que "nadie se asegura una plaza" porque todos los equipos "van a apretar" y el Recre tendrá que conseguir "el máximo de puntos" de los 12 puntos que están en juego hasta el 14 de mayo.

El último que ganó el Recre fue en Yecla en el mes de enero. Casi tres meses después es el momento "para conseguir la victoria" que el equipo quiere. Sumar los tres puntos "es la mentalidad del equipo" porque lleva bastante jornadas fuera sin conseguirlo.